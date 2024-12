Extrémne horúčavy a ešte horšie záplavy. Čo všetko priniesol rok 2024?

Na snímke zničené autá od vyvráteného stromu počas silného vetra na sídlisku Furča v Košiciach 8. januára 2024. Foto: TASR - František Iván

Na snímke odstraňovanie popadaných stromov a konárov v Monkovej doline po štvrtkovej búrke v piatok 12. júla 2024. Foto: TASR - František Iván

Na snímke stav rieky Dunaj v Bratislave 17. septembra 2024. V noci zo 16 na 17. septembra Dunaj kulminoval. Výška vodného stavu oscilovala okolo 950 centimetrov. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 30. decembra (TASR) - TASR prináša výberovú chronológiu extrémnych prejavov počasia a tiež udalostí, ktoré súvisia s klimatickou zmenou na Slovensku počas roka 2024. Po víchrici, ktorá sa prehnala začiatkom januára Košicami, odstránila správa mestskej zelene viac ako 40 vyvrátených a silno poškodených drevín v siedmich mestských častiach, ktoré spravuje.Podľa hodnotenia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) skončil rok 2023 na Slovensku ako druhý najteplejší po roku 2014. Bol o 1,3 °C teplejší v porovnaní s obdobím rokov 1991 - 2020 a dokonca o 2,4 °C teplejší, než priemer z rokov 1961 - 1990. Február skončil na Slovensku ako mimoriadne až extrémne teplý. Najvyššia priemerná mesačná teplota bola 9,1 stupňa Celzia v Hurbanove a v Bratislave-Mlynskej doline. Na staniciach Kuchyňa, Hurbanovo a Sliač dosiahla najvyššia odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu oproti normálu z rokov 1991 - 2020 až 7,3 °C. Na Lomnickom štíte bol február teplejší oproti tomuto priemeru o 4,8 °C. Zima 2023/2024 sa na mnohých miestach Slovenska zapíše do dejín ako dosiaľ najteplejšia v histórii meraní. V Hurbanove, kde sa záznamy o počasí datujú od roku 1871, mala zima priemer teploty vzduchu viac než 4,6 °C. V porovnaní s dlhodobým priemerom 1901 až 2000 bola zima teplejšia o 4,8 °C.Od februára do 2. apríla sa saharský prach vyskytoval nad Slovenskom 29 dní. Od 26. marca do 2. apríla bol saharský prach nad Slovenskom osem dní nepretržite. Dňa 31. marca dosiahla celková objemová koncentrácia aerosólov rekordnú hodnotu v prepočte 526 litrov na kilometre štvorcové alebo tiež 1400 kg na km2. Marec 2024 bol veľmi až mimoriadne teplý, na niektorých miestach dokonca extrémne teplý. Napríklad v Hurbanove to bol najteplejší marec od roku 1872. Absolútne najvyššiu teplotu 25,6 stupňa Celzia namerali 30. marca v obci Leles. Letný deň bol v marci aj na staniciach Veľké Trakany (25,5 °C), Somotor (25,1 °C) a Vysoká nad Uhom (25,4 °C).Jar 2024 na Slovensku bola extrémne teplá. Prispeli k tomu hlavne extrémne teplotné podmienky v prvej polovici jari. V apríli bola podľa údajov SHMÚ nameraná maximálna teplota 29,6 °C. Maximálna teplota v máji dosiahla 28,9 °C, a to konkrétne 27. mája v Dudinciach.Na západe Slovenska zaznamenali meteorológovia extrémne teplú noc. Napríklad v Moravskom Sv. Jáne (okres Senica) neklesla teplota počas noci zo soboty (29. 6.) na nedeľu pod 25 °C. Podľa SHMÚ bola tropická noc na väčšine územia západného Slovenska, lokálne aj na juhu stredného, výnimočne aj východného Slovenska.Blesková povodeň v Monkovej doline neďaleko Ždiaru si vyžiadala dva ľudské životy a štyroch zranených. Počas silnej búrky ostalo 16 ľudí zakliesnených v prístrešku po zásahu vodnou a bahennou lavínou. V oblasti bola vyhlásená mimoriadna situácia. Tragédiu neprežili dve ženy.Od 9. do 15. júla zažilo Slovensko sériu dní s teplotami vzduchu, ktoré dosiahli resp. prekročili hranicu 35 °C. V piatok 12. júla zaznamenali najvyššiu hodnotu teploty vzduchu na meteorologickej stanici Mužla, až 37,9 °C. Rovnako sa v tomto období vyskytovali veľmi teplé noci, keď napríklad 10. júla neklesla teplota vzduchu v Kuchyni na letisku pod 25,8 °C.Júl 2024 sa skončil na Slovensku po teplotnej stránke ako silne nadnormálny (veľmi teplý) až mimoriadne nadnormálny (mimoriadne teplý). Najvyššia odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu v rokoch 1991 - 2020 bola 3,3 °C v Prievidzi. Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 24,9 °C v Hurbanove a na meteorologickej stanici Bratislava-letisko.Leto 2024 bolo na Slovensku rekordne teplé - takmer na všetkých meteorologických staniciach SHMÚ bolo najteplejšie od začiatku meteorologických pozorovaní. Ako uviedol klimatológ Milan Lapin, zaznamenali sme počas leta päť vĺn horúčav. V Hurbanove bolo leto o 4,4 stupňa Celzia teplejšie oproti dlhodobému priemeru rokov 1901 - 2000.Najteplejšia noc z 8. na 9. septembra bola v Žiline s minimom 21,4 stupňa Celzia. Podľa SHMÚ sa tropická noc vyskytla aj na Orave v obci Zuberec, čo je extrémne vysoké minimum nočnej teploty vzduchu, obzvlášť v danej lokalite a ročnej dobe. Výdatné zrážky na Slovensku mali najvyššie úhrny na Záhorí, v povodí Kysuce, stredného Váhu a ojedinele aj na východnom Slovensku, a to od 50 do 100 milimetrov, na ostatnom území od 30 do 50 milimetrov. Maximálny úhrn bol zaznamenaný v Perneku na Záhorí - až 159 milimetrov- Extrémne počasie spôsobilo na strednom Slovensku rozsiahle výpadky elektriny. Vplyvom silného vetra a výdatných dažďov nemalo elektrinu približne 3150 domácností. Poruchy vyradili z prevádzky takmer 70 trafostaníc. Najzasiahnutejšími regiónmi boli horné Považie a Kysuce.- Záchranárske zložky zasahovali v Čadci, kde vyhlásili tretí povodňový stupeň. Sprejazdňovali cesty a čerpali vodu z pivníc domov. V obci Radošovce v okrese Skalica masy dažďovej vody a vody z vyliatych potokov zaplavili najmenej 50 domov. Povodne sa vyskytli aj na ďalších miestach Slovenska vrátane hlavného mesta. Hladina Dunaja v Bratislave kulminovala v noci na 17. septembra vo výške okolo 970 centimetrov. Kulminácia Dunaja pretrvávala aj 18. septembra. V Bratislave sa výška vodnej hladiny na rieke pohybovala medzi 970 a 980 centimetrami. V Devíne mala rieka výšku približne 910 centimetrov. Medzi Bratislavou a Viedňou bola prerušená železničná doprava.Október 2024 sa skončil na Slovensku okrem vysokých polôh ako normálny až nadnormálny (teplý). Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1991 - 2020 sa pohybovala od 0,2 °C v Bardejove, Tisinci, Podolínci a Rimavskej Sobote až do 1,8 °C v Jaslovských Bohuniciach a Piešťanoch. Na Lomnickom štíte bola odchýlka až 3,2 °C. Najvyššiu priemernú mesačnú teplotu vzduchu 12,3 °C zaznamenali v Gabčíkove.November 2024 sa skončil na Slovensku po teplotnej stránke na väčšine územia (okrem vysokých polôh) ako silne podnormálny (veľmi studený) až normálny. Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu z rokov 1991 - 2020 sa pohybovala v intervale od -2,8 °C v Brezne do -0,5 °C v Bratislave-Kolibe.