EXTRÉMNE SUCHO: Zasahuje tieto územia Slovenska
Autor TASR
Bratislava 21. apríla (TASR) - V súčasnom období zasahuje sucho rôznej intenzity približne dve tretiny územia Slovenska, extrémne sucho už postihuje približne šesť percent krajiny. Aktuálne je výrazné až extrémne sucho ojedinele na západnom a strednom Slovensku a na krajnom východe. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
Extrémne sucho je podľa meteorológov lokálne na krajnom východe a v Trenčianskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji. „V povrchovej vrstve je ešte horšia situácia ako v celom profile a suchom je zasiahnuté takmer celé územie,“ uviedol SHMÚ. Relatívne nasýtenie je najnižšie 20 až 30 percent lokálne na Podunajsku, Záhorí a Zemplíne. Deficit pôdnej vlahy je najvyšší mínus 60 až mínus 80 milimetrov lokálne na Považí a v okolí Pezinka, nadbytok vlahy je najviac do 20 milimetrov na Spiši a Novohrade.
Počas uplynulého týždňa sa zrážky vyskytli v utorok (14. 4.) a stredu (15. 4.), neskôr aj v nedeľu (19. 4.), prevažne na západe. „Najviac zrážok spadlo v oblasti Malých Karpát a lokálne aj v Bielych Karpatoch, a to desať až 15 milimetrov. Úhrn zrážok nad päť milimetrov bol na väčšine územia Bratislavského kraja, lokálne na Považí, hornej Nitre, Turci, Orave a Liptove. Bez zrážok bolo na väčšine Zemplína a Abova,“ priblížil SHMÚ.
Z pohľadu teplôt bola najvyššia teplota vzduchu okolo 24 stupňov Celzia v nedeľu na Podunajsku, najnižšie klesla v sobotu (18. 4.) ráno štyri stupne pod nulu na Orave. „Týždenná suma výparu bola najvyššia 26 milimetrov v okolí Nitry a na dolnom Zemplíne. Najnižší výpar bol 15 milimetrov na Orave,“ doplnil meteorologický ústav.
