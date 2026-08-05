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EXTRÉMNE teplá noc: Najvyššie maximum sa posunulo na novú úroveň
V stredu bude opäť horúco a teplotné maximum presiahne lokálne 40 stupňov Celzia
Autor TASR
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Bratislava 5. augusta (TASR) - Na Záhorí bola miestami opäť extrémne teplá noc. Podľa meteorológov bolo najteplejšie v Skalici, kde bolo ešte nadránom okolo 30 stupňov Celzia a teplotné minimum 28,4 stupňa Celzia. Najvyššie maximum na Slovensku sa tak opäť posunulo na novú úroveň. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Inde na Slovensku bola noc väčšinou výrazne chladnejšia a v obci Mlynky bolo približne desať stupňov Celzia.
V stredu bude opäť horúco a teplotné maximum presiahne lokálne 40 stupňov Celzia. Počet lokalít s týmto maximom by mal byť podľa SHMÚ vyšší ako v utorok (4. 8.) a nie je vylúčené, že bude prekonaný aj celonárodný rekord Tmax z konca júna.
Inde na Slovensku bola noc väčšinou výrazne chladnejšia a v obci Mlynky bolo približne desať stupňov Celzia.
V stredu bude opäť horúco a teplotné maximum presiahne lokálne 40 stupňov Celzia. Počet lokalít s týmto maximom by mal byť podľa SHMÚ vyšší ako v utorok (4. 8.) a nie je vylúčené, že bude prekonaný aj celonárodný rekord Tmax z konca júna.