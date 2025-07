Extrémne úhrny zrážok: Zaznamenali ich na týchto miestach

Bratislava 9. júla (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zaznamenal od utorka (8. 7.) 8.00 h do stredy 8.00 h na niektorých miestach Slovenska extrémne vysoké denné úhrny zrážok. V Oraviciach na severe Slovenska zaznamenali meteorológovia viac ako 92 milimetrov zrážok. Podobné hodnoty boli namerané aj v Žihárci v Šalianskom okrese. SHMÚ o tom informoval na sociálnej sieti.



„Bolo to aj v takých regiónoch Slovenska, kde je výskyt takýchto denných úhrnov zrážok vzácnejší, napríklad na Podunajskej nížine. Takto sa stalo, že v Žihárci a v Radošine dosiahol denný úhrn zrážok 8. júla 2025 rekordnú hodnotu pre mesiac júl aspoň od roku 1951. Na týchto dvoch meteorologických staniciach to bol zároveň druhý najvyšší denný úhrn zrážok bez ohľadu na mesiac výskytu,“ uviedol ústav.



Ako meteorológovia upozornili, intenzívne zrážky pokračujú na niektorých miestach aj v sobotu. Bude tak podľa nich zaujímavé sledovať aj viacdenné úhrny zrážok. Tie by mohli byť na niektorých miestach v hodnotách, ktoré sa vyskytujú raz za 100 rokov.