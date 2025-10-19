< sekcia Import
F1: Ferrari stojí za Vasseurom, Elkann: „Fredom sme si istí“
Elkann tak reagoval na špekulácie o Francúzovej budúcnosti a príchode Christiana Hornera na jeho pozíciu.
Autor TASR
Austin 19. októbra (TASR) - Predseda predstavenstva Ferrari John Elkann podporil v sobotu pozíciu Freda Vasseura, šéfa talianskeho tímu vo formule 1. Elkann tak reagoval na špekulácie o Francúzovej budúcnosti a príchode Christiana Hornera na jeho pozíciu.
Špekulácie ohľadom bývalého dlhoročného šéfa Red Bullu priniesli talianske médiá. „Chcem vyjadriť našu plnú istotu, ktorú máme v šéfovi tímu Fredovi Vasseurovi, jeho práci a kolegoch v Scuderii Ferrari,“ citovala Elkanna agentúra AFP. K tomuto vyhláseniu prišlo len dva dni po tom, čo sa ani jeden z jazdcov nevedel pred médiami k téme vyjadriť.
„Asi o tom nesmiem veľmi hovoriť, ale pred tím je to trocha rušivé. Dal jasne najavo svoj postoj, keďže Fredovi predĺžil zmluvu. Všetci naozaj tvrdo pracujeme na našej budúcnosti a toto rušno nám veľmi nepomáha,“ povedal Lewis Hamilton. „Z nejakého dôvodu je okolo mňa aj tímu veľa špekulácií. Mám pocit, že priveľa ľudí rozpráva veci, ktoré sa nezakladajú na faktoch. Celé je to trocha otravné,“ dodal Charles Leclerc.
Ferrari tento rok ešte nezaznamenalo víťazstvo a sedemnásobný majster sveta Lewis Hamilton, pre ktorého je to prvá sezóna v tíme, ani pódium. Ferrari čaká na jazdecký titul 18 rokov a na konštruktérsky o rok menej.
