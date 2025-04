FÁBRYOVÁ: Ľudí s obezitou je toľko, že môžme hovoriť o pandémii

Bratislava 13. apríla (Teraz.sk) – Nárast obezity v populácii je taký, že už môžeme hovoriť o pandémii, nielen u dospelých ale aj u detí a adolescentov. V relácii TASR TV Zdravie to uviedla prezidentka Slovenskej obezitologickej asociácie (SOA), viceprezidentka Európskej spoločnosti pre štúdium obezity (EASO) a predsedníčka Obezitologickej sekcie Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS) doc. MUDr. Ľubomíra Fábryová.Podľa štatistík postihuje na Slovensku obezita až 60 percent populácie. Nespôsobuje ju len príjem vysokokalorickej stravy a nízka pohybová aktivita.zhodnotila. Ako dodala, na obezitu vplývajú aj socio-ekonomické a kultúrne faktory, množstvo spánku, stres, aj životné prostredie.Obezita je chronické ochorenie, ktoré je rizikovým faktorom pre rozvoj viac ako dvesto chronických preventabilných ochorení.uviedla doc. Fábryová. Zároveň vysvetlila, že obezita je významným faktorom pre rozvoj ďalších kardiometabolických ochorení ako cukrovka 2. typu, infarkty, cievne mozgové príhody, poruchy metabolizmu lipidov, ale veľmi často býva prítomné aj stukovatenie pečene a vysoký krvný tlak.Obezita má vzťah aj k rozvoju trinástich nádorových ochorení, k Alzheimerovej chorobe, alebo k Parkinsonovej chorobe.konštatovala doc. Fábryová.V súčasnosti sa obezita meria pomocou Body mass Indexu (BMI) teda indexu telesnej hmotnosti.vysvetlila odborníčka. Ako dodala, obezita sa potom ešte delí na podkategórie, obezita prvého stupňa, obezita druhého stupňa a obezita tretieho stupňa.spresnila.Dôležitým parametrom pre zaklasifikovanie stupňa obezity je aj obvod pása, ktorý veľmi úzko súvisí s množstvom brušného tukového tkaniva. Obvod pása u žien by mal byť do 80 cm a u mužov do 94 cm.uviedla.Odborníci dnes čoraz viac používajú pomer pás/výška, ktorý by mal byť pod 0,5, riziko výraznejšie narastá pokiaľ je tento pomer viac ako 0,6.Základnou líniou liečby všetkých metabolických ochorení, nielen obezity, ale aj cukrovky druhého typu, porúch metabolizmu tukov, je zmena životného štýlu.povedala. Upozornila, že manažment hmotnosti je určite potrebné riešiť s odborníkom.dodala doc. Fábryová.Lekárka odporúča v klinickej praxi viac využívať kalorické tabuľky.zhodnotila odborníčka.Diétu treba doplniť pohybovými aktivitami, pretože znížením hmotnosti strácame aj svalovú hmotu.vysvetlila.Lekári majú pri liečbe obezity k dispozícii aj modernú farmakoterapiu.vysvetlila.Ďalším riešením je chirurgická liečba obezity. Prípadne kombinácia bariatrickej/metabolickej chirurgie s farmakologickou liečbou.vysvetlila s tým, že čoraz viac sa začínajú využívať menej invazívne endoskopické metódy.uzavrela doc. Fábryová.