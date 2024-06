Fantastickí superhrdinovia vyrážajú do akcie v komiksových príbehoch

Bratisalva 28. júna (OTS) - S koncom školského roka dorazili na pulty kníhkupectiev aj dve novinky zo série Môj prvý komiks , ktorú Vydavateľstvo Slovart prináša čitateľom a čitateľkám v spolupráci s českým vydavateľstvom Crew. Tentokrát vyráža do akcie legendárna zostava Kapitán Amerika, Storm, Iron Man, Spider-Man, Wolverine, Giant-Girl a Hulk v príbehu Avengers 2. Supertím v akcii a Spider-Man bude pomáhať aj Fantastickej štvorke v príbehu s názvom Spider-Man 5: Stratení v kvantovej ríši . Obe knihy vychádzajú vo fantastickom preklade Denisy Ľahkej.Najsilnejší tím superhrdinov čelí v komikse Avengers 2. Supertím v akcii hrozbám svetových rozmerov! Kapitán Amerika, Storm, Iron Man, Spider-Man, Wolverine, Giant -Girl a Hulk musia spolupracovať, aby porazili počítačový systém Ultron, ktorý mal pôvodne chrániť svet pred nepriateľmi. Čo sa pokazilo? Porazí supertím umelú inteligenciu, čo sa spolčila s najhoršími zloduchmi? Rozhodne to nebude jednoduché!Je to deň ako každý iný – dobré skutky a superhrdinstvo. No vtom sa u Spider-Mana objaví Fantastická štvorka s vládcom Namorom. Prinášajú zlé správy. Veľkolepé podmorské mesto Altantída zmizlo a hrdinovia potrebujú pomoc, aby ho znovu našli! Spider-Man si nie je istý, či sú jeho schopnosti na túto misiu dostačujúce, no napriek tomu sa jej ujme. Nechce totiž svojich hrdinov sklamať! Keď však začnú postupne miznúť okrem mesta aj superhrdinovia, uvedomí si, že na záchranu dňa bude potrebovať viac než len superschopnosti! Dočítajte sa viac v komikse Spider-Man 5: Stratení v kvantovej ríši