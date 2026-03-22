Február bol na Slovensku výrazne „vodnejší“ než vlani
Na konci mesiaca došlo na viacerých miestach v povodí Váhu k prekročeniu prvého stupňa povodňovej aktivity, počas väčšiny mesiaca však vodné hladiny zostávali stabilné.
Autor TASR
Bratislava 22. marca (TASR) - Február bol na Slovensku výrazne „vodnejší“ než rovnaký mesiac minulého roka, ktorý bol vyhodnotený ako suchý takmer vo všetkých povodiach. Z hľadiska priemerných mesačných prietokov bol uplynulý mesiac nadnormálny takmer vo všetkých povodiach. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.
Počas februára sa podľa SHMÚ často vyskytovala zrážková činnosť, zároveň ubúdali snehové zásoby a vplyvom ľadových úkazov boli hladiny väčšiny vodných tokov rozkolísané. Na konci mesiaca došlo na viacerých miestach v povodí Váhu k prekročeniu prvého stupňa povodňovej aktivity, počas väčšiny mesiaca však vodné hladiny zostávali stabilné.
Postupný nárast hladín a výdatnosti zaznamenaný na konci januára pokračoval aj vo februári. V porovnaní s dlhodobými priemermi dosiahlo 55 percent z celkového počtu monitorovaných objektov nadpriemerné hodnoty hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov, čo predstavuje nárast o viac ako 20 percent oproti predchádzajúcemu mesiacu. Nadpriemerné hodnoty zaznamenali hydrológovia v povodiach Bodvy, Dunajca, Popradu, Hornádu, Hrona, Moravy a Slanej, naopak podpriemerné hodnoty sa vyskytli v povodí Bodrogu.
„Celkovo bol február z hľadiska podzemnej vody vyhodnotený ako priemerný až mierne nadpriemerný, čo je zlepšenie oproti februáru 2025, ktorý bol vyhodnotený ako podpriemerný,“ uviedli zo SHMÚ. Zrážkovo bol mesiac vyhodnotený ako normálny, miestami v povodí Dunaja, subpovodia Nitry, povodia horného Váhu a Bodvy ako vlhký a v hornej časti povodia Hrona a Hornádu ako suchý.
