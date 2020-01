Fed navrhuje ďalšie uvoľnenie obmedzení voči bankám z čias krízy

Washington 30. januára (TASR) - Americký Federálny rezervný systém (Fed) vo štvrtok navrhol ďalšie uvoľnenie pravidla z čias finančnej krízy. Návrh sa dotkne tzv. Volckerovho pravidla, ktoré vzniklo v dôsledku finančnej krízy z roku 2008.



Toto pravidlo v snahe zabrániť výstrelkom, ktoré viedli ku kríze a Veľkej recesii, zakazuje bankám obchodovať s vládou poistenými vkladmi. Štvrtkový návrh objasní niektoré aspekty pravidla a nasleduje po vlaňajšom uvoľnení Volckerovho pravidla.



Návrh vyjme rizikové kapitálové fondy z ustanovenia, ktoré zakazuje bankám vkladať peniaze do investičných fondov. Návrh schválili guvernéri Fedu v pomere 4:1, zmenu podporil aj prezident Jerome Powell. Proti schváleniu sa postavil guvernér Fedu Lael Brainard, keďže to podľa jeho názoru "oslabí kľúčovú ochranu v rámci Volckerovho pravidla a opäť umožní bankovým firmám vykonávať vysoko rizikové aktivity".



Fed argumentuje, že banky už priamo investovali do startupov a zmena pravidla im uľahčí investovať aj nepriamo prostredníctvom rizikových investičných fondov. Powell uviedol, že regulačné orgány majú s Volckerovým pravidlom šesť rokov skúseností, z ktorých "sa naučili, že jednoduchší a jasnejší prístup k uplatňovaniu pravidla uľahčí život bankám aj úradom".



Naproti tomu Brainard oponuje, že zmeny umožnia bankám investovať do rizikovejších úverových fondov, ktoré zhromažďujú peniaze pre dlhodobé úvery. "Niektoré úverové fondy zohrali kľúčovú úlohu vo finančnej kríze," varuje Brainard. "Tieto fondy nemali transparentné aktivity, zavádzali investorov a prispeli k finančným prehreškom, ktoré chcel Kongres vyriešiť "následnými reformami.



Návrh vypracovali štyri ďalšie regulačné orgány a pre verejné pripomienky bude otvorený do 1. apríla.