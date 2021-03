Fed zlepšil odhad vývoja americkej ekonomiky, mala by vzrásť o 6,5 %

Washington 17. marca (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) výrazne zlepšila odhad vývoja americkej ekonomiky v tomto roku a pozitívnejší vývoj očakáva aj v oblasti nezamestnanosti. Oznámila to po tom, ako rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb blízko nuly.



Banka predpokladá, že americká ekonomika vzrastie tento rok o 6,5 % a miera nezamestnanosti by mala ku koncu roka klesnúť na 4,5 %. V rámci predchádzajúcej prognózy z decembra počítala s rastom o 4,2 % a nezamestnanosťou na konci roka na úrovni 5 %.



Nové odhady už reagujú na najnovší vývoj v dodávkach vakcín proti chorobe Covid-19, ako aj na schválenie dvoch posledných balíkov na podporu americkej ekonomiky. Tie spolu dosahujú hodnotu 2,8 bilióna USD (2,35 bilióna eur).



Banka zároveň smerom nahor posunula aj prognózu v oblasti vývoja spotrebiteľských cien. Tie by mali tento rok vzrásť o 2,4 %. Pôvodne Fed odhadoval tohtoročnú infláciu na úrovni 1,8 %.



"Indikátory ekonomickej aktivity a zamestnanosti zmenili kurz smerom nahor," uviedol v oficiálnom vyhlásení menový výbor Fedu (FOMC), ktorý zároveň ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni. To znamená v pásme od 0 do 0,25 %. Napriek zlepšeniu prognózy vývoja ekonomiky a trhu práce banka zopakovala, že kľúčová úroková sadzba by mala zotrvať v blízkosti nuly do konca roka 2023.



(1 EUR = 1,1907 USD)