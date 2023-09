FICO: Boli to tri roky strateného života, vlády amatérov a babrákov

Otázka pre Roberta Fica

Čo urobíte ako prvé v sobotu po uzatvorení volebných miestností?

-Asi sa zhodneme na tom, že nejaká elementárna miera nervozity bude v každom volebnom štábe. Budeme to sledovať a rozprávať sa o tom, až pokiaľ budeme vedieť reálne výsledky budeme všetci spolu.



Moja výhoda spočíva v tom, že som bol najdlhšie slúžiaci premiér v histórii Slovenska, takže nie som v stave, že niečo musí byť za každú cenu. Nemôžem úplne vylúčiť, že príde zlepenec. V takom prípade sa sústredíme na predčasné voľby.



Ale nerobíme to preto, aby sme išli do opozície. Robíme to preto, aby sme zostavili vládu. Reálne výsledky by mohli byť známe okolo tretej – štvrtej ráno. Mám plán ísť si v nedeľu ráno ešte dobre zaplávať, možno niekde na jazero alebo do Dunaja. Robievam to pravidelne, potrebujete po tom všetkom aj nejakú psychohygienu. Mám dobrý pocit, urobili sme všetko, čo bolo treba a ďakujem ľuďom za fantastickú kampaň, ktorú s nami zvládli.-

Bratislava 27. septembra (Teraz.sk) – Aktuálne volebné obdobie predstavovalo tri roky strateného života poznačeného vládou babrákov a amatérov a pádom životnej úrovne. V TASR TV to povedal predseda Smeru-SSD Robert Fico.V roku 2022 podľa neho klesli reálne mzdy o 4,5 percenta, čo je najviac za 22 rokov, nedarí sa čerpať európske fondy a verejné financie sú rozvrátené, čo podľa Fica konštatuje aj Európska únia (EÚ).povedal Fico. Rozvrátená podľa neho nie je iba spoločnosť, ale aj stav právneho štátu.Politici, ktorí Slovensko do tohto stavu dostali, majú podľa Roberta Fica ambíciu spojiť sa po voľbách s Progresívnym Slovenskom a vo svojom vládnutí pokračovať.Hoci Smer-SD má pravidlo nekomentovať pred voľbami prieskumy verejnej mienky nešpekulovať o povolebných partneroch, za základ alternatívy k pokračovaniu doterajšieho spôsobu vládnutia považuje Fico spojenie Smeru-SSD a Hlasu-SD.vyhlásil.Pripúšťa programové rozdiely medzi Smerom-SSD a Hlasom-SD, najmä v zahraničnej politike, zároveň však poukazuje na spoločné ukotvenie v Strane európskych socialistov.konštatoval na margo zahraničnopolitických postojov Smeru-SSD Fico.V prípade, že nedôjde k vytvoreniu vlády na báze Smeru-SSD a Hlasu-SD, podľa neho najskôr vznikne slabá vláda zložená z veľkého množstva ideologicky rôznorodých strán, chaotický vývoj v štáte bude pokračovať a spieť k ďalším predčasným voľbám.Výber politickej alternatívy je podľa neho v rukách ľudí, ktorí v sobotu pôjdu k volebným urnám.tvrdí Fico.Smer-SSD je podľa neho štandardná politická strana, ktorá existuje dlhé roky a nie mediálna bublina.povedal.zdôrazňuje Fico.Vláda, ktorá nastúpi po voľbách, nebude mať podľa neho čas na dlhodobé vízie, bude musieť okamžite konať. Podľa lídra Smeru-SSD bude potrebné zaviesť kontroly na hraniciach s Maďarskom, keďže v dôsledku uzatvárania hraníc zo strany Poľska a Nemecka hrozí, že migranti už nebudú cez naše územie iba prechádzať, ale budú sa v mesiacoch pred začiatkom zimy hromadiť na našom území.povedal Fico.Tempo konsolidácie by podľa neho malo byť pomalé, na úrovni pol percenta ročne, aby nebolo potrebné robiť škrty v sociálnej oblasti.tvrdí Fico. Chcel by využiť skutočnosť, že v polovici programovacieho obdobia je možné urobiť revíziu plánovaného čerpania eurofondov a významné zdroje presunúť tak, aby boli k dispozícii samosprávam.Vláda by podľa neho mala okamžite začať pracovať na znížení cien potravín, ktoré podľa neho stále znepokojivo rastú a riešiť problém cien energií na budúci rok.