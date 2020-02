R.FICO: Matovič sám o sebe hovorí, že nie je normálny a má pravdu

Sociálny štát

Mikrointerview s Robertom Ficom

-Prečo sa Smer-SD a SNS rozhodli iniciovať túto mimoriadnu schôdzu NR SR?-

Keďže po parlamentných voľbách je vysoká pravdepodobnosť chaosu a útokov na základy sociálneho štátu, vo vláde padlo rozhodnutie, že budú prijaté návrhy zákonov a návrhy na skrátené legislatívne konanie. Ide o bezprecedentné opatrenia. Dlhodobo sme avizovali, že chceme vianočný príspevok transformovať na 13. dôchodok a teraz sme to pripravili tak, aby starobní aj invalidní dôchodcovia boli spokojní, starobný dôchodca by mal dostať 460 eur a invalidný priemerný invalidný dôchodok. Okrem toho je to dvojnásobné zvýšenie detských prídavkov a Istanbulský dohovor.



-Ako sa podľa vás bude schôdza ďalej vyvíjať?-

Mňa mrzí, že je táto schôdza blokovaná jedným z vládnych partnerov. Keby sa Most-Híd normálne správal, pretože ide o vládne a nie poslanecké návrhy zákonov, už by sme mali hlasovanie o skrátenom legislatívnom konaní za sebou a mohli by sme rokovať o samotných návrhoch. Čo bude, neviem. Ak bude Most-Híd naďalej blokovať schôdzu, môže sa stať, že návrhy na skrátené konania neprejdú, čo bude škoda. V praxi to znamená, že sa týmito návrhmi budeme môcť zaoberať až v nasledujúcom volebnom období, Ja predpokladám, že bez ohľadu na to, kde sa bude Smer nachádzať, či v opozícii alebo vo vláde, toto bude naša silná agenda.



-Neobávate sa, že v prípade schválenia prezidentka Zuzana Čaputová zákony nepodpíše?-

Všetko je možné, ale nepredpokladám, že by pri takýchto výrazných sociálnych opatreniach prezidentka zaváhala, nemá na to žiadny vecný dôvod.



Prvých pätnásť mien na kandidátnej listine Smeru-SD

1. Peter Pellegrini, Ing., 44 r., predseda vlády SR, Banská Bystrica

2. Robert Fico, doc. JUDr., CSc., 55 r., poslanec NR SR, Bratislava

3. Denisa Saková, Ing., PhD., 43 r., ministerka vnútra SR, Bratislava

4. Richard Raši, MUDr., PhD., MPH., 48 r., podpredseda vlády SR, Košice

5. Juraj Blanár, Ing., 53 r., poslanec NR SR, Žilina

6. Peter Žiga, Ing., PhD., 47 r., minister hospodárstva SR, Košice

7. Ladislav Kamenický, Ing., 49 r., minister financií SR, Bratislava

8. Jaroslav Baška, Ing., 44 r., poslanec NR SR, Dohňany

9. Erik Tomáš, Mgr., 44 r., poslanec NR SR, Bratislava

10. Matúš Šutaj Eštok, Mgr., 33 r., vedúci Úradu vlády SR, Bratislava

11. Ľuboš Blaha, Mgr. PhDr., PhD., 40 r., vysokoškolský učiteľ, Bratislava

12. Ján Richter, JUDr., 63 r., minister, Nitra

13. Ľubica Laššáková, PhDr., 59 r., ministerka kultúry SR, Banská Bystrica

14. Martin Nemky, Ing., MBA, 39 r., poslanec NR SR, Nitra

15. Ján Podmanický, JUDr. PhDr., PhD., 42 r., poslanec NR SR, Stará Bystrica



Bratislava 25. februára (Teraz.sk) – Na rozdiel od minulých volieb opozícia dnes podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica nemá žiadneho, ani žiadnu hodnotovú protiváhu dnešnej najsilnejšej vládnej strany.povedal Fico v diskusii na Tablet.tv.Ak by Smer-SD a Slovenská národná strana (SNS) nevniesli do predvolebnej diskusie hodnotové témy ako je odmietnutie Istanbulského dohovoru, schválenie 13. dôchodku a zvýšenie detských prídavkov na aktuálnej mimoriadnej schôdzi parlamentu, bola by podľa neho celá debata zo strany opozície postavená len v útokoch na jeho osobu a kriminalizácii koaličných politikov.vyhlásil expremiér, podľa ktorého médiá používajú iný meter na Smer-SD a iný na opozičné politické strany.povedal Fico na margo dvojnásobnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej vo februári roku 2018.Verejnosť bola podľa neho v tom čase masívne presviedčaná o tom, že vyšetrovanie bude manipulované a zametené pod koberec.reagoval Fico na demonštrácie hnutia Za slušné Slovensko.trval na svojom predseda Smeru-SD.dodal Robert Fico.Na otázku, ako mohol počas jeho vlád tak narásť vplyv Mariana Kočnera, Fico odpovedal, že nie sme policajný štát a ako premiér nemal na starosti kontrolu správania sa konkrétnych podnikateľov.povedal.tvrdí Fico.Zdôraznil, že by v žiadnom prípade nezľahčoval komunikáciu Kočnera s tretími osobami, ak sa týkala trestnej činnosti alebo ovplyvňovania súdov.povedal. Nepovažuje však za férové, ak médiá dotlačia zverejňovaním esemesiek s Marianom Kočnerom poslanca Smeru-SD Martina Glváča k ukončeniu politickej kariéry, ale podobné textové správy u predsedu bratislavského VÚC Juraja Drobu (SaS) ignorujú.zhrnul Fico.Dodal, že jeho strana sa turbulentné volebné obdobie snažila využiť na presadenie opatrení súvisiacich so sociálnym štátom od vlakov či obedov zadarmo až po výrazné zvýšenie minimálnej mzdy.povedal.Aj preto odmieta obvinenia, že sú aktuálne sociálne návrhy, teda 13. dôchodok vo výške 460 euro alebo zdvojnásobené detské prídavky kupovaním voličov.vysvetľuje, prečo sa rozhodli nečakať na nasledujúce volebné obdobie a zmeny presadiť hneď.Smer-SD chce podľa neho v budúcnosti strážiť demokratický a antifašistický charakter Slovenskej republiky, chrániť sociálny štát a reagovať na výzvy novej doby, akou je napríklad rastúci nedostatok vody. Chcel by tiež otvoriť diskusiu o zmene volebného systému z pomerného na zmiešaný, kde by bola polovica parlamentu volená v jednomandátových volebných obvodoch a poslanci by mali zodpovednosť za konkrétne územie.Kandidátnu listinu podľa neho zostavili konsenzuálne a pozícia volebného lídra na nej podľa Fica zaručuje Petrovi Pellegrinimu nomináciu na najvyšší post, na ktorý strana po voľbách potenciálne získa nárok.tvrdí Fico.uzavrel.