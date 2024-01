FICO: Stabilita a európska perspektíva Ukrajiny je aj v našom záujme

Bratislava 27. januára (Teraz.sk) – Stabilita, nezávislosť a demokratická perspektíva Ukrajiny je v slovenskom záujme a garantovať ju môže aj členstvo Ukrajiny v Európskej únii (EÚ). Po stretnutí s ukrajinským premiérom Denysom Šmyhaľom to v TASR TV povedal predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).Stretnutie sa konalo v Užhorode 24. januára a obaja predstavitelia na ňom konštatovali, že slovenská a ukrajinská vláda chcú napriek názorovým rozdielom viesť politikuFico predpokladá, že prístupové rokovania Ukrajiny do EÚ budú dlhodobý proces, pripomína však, že európsku perspektívu Ukrajiny osobne podporil.uviedol s tým, že tento vstup je ťažké si v praxi predstaviť, kým je Ukrajina vo vojnovom stave.Na druhej strane, prípadné členstvo Ukrajiny v Severoatlantickej aliancii by považoval za riziko pre celý región.tvrdí Fico.S ukrajinským partnerom hovoril o viacerých ekonomických témach, vybudovaní energetického interkonektora medzi Veľkými Kapušanmi a Mukačevom, modernizácii hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom, ale aj o železničnom prepojení Kyjeva a Košíc.Podľa Roberta Fica už zrejme Ukrajina nepodpíše novú zmluvu s ruským Gazpromom o tranzite plynu, aktuálna sa končí v roku 2024. Tvrdí však, že je v záujme Slovenska a ďalších krajín regiónu, aby sa našlo nejaké politicky schodné riešenie pre pokračovanie tohto tranzitu.naznačil Fico.Bezprostredne po skončení ukrajinských rokovaní absolvoval premiér stretnutie s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom. Spolkový kancelár sa podľa neho zaujímal aj o výsledky rokovaní Roberta Fica na Ukrajine, hlavnou témou rozhovorov však boli ekonomické vzťahy Nemecka a Slovenska.konštatoval Fico.Slovenský premiér využil návštevu aj na to, aby informoval nemeckého kancelára o svojom pohľade na problémy s uplatňovaním právneho štátu na Slovensku v rokoch 2020-2023.upozornil Fico.Prakticky celé januárové rokovanie parlamentu, s výnimkou prelamovania prezidentkinho veta kompetenčného zákona, bol parlament zablokovaný v dôsledku opozičnej obštrukcie rozpravy ku skrátenému legislatívnemu konaniu k novele Trestného zákona. Na otázku, prečo koalícia nevyužila možnosť obštrukciu ukončiť hlasovaním o skončení rozpravy, Fico odpovedal, že chceli otestovať správanie sa opozície.vyhlásil. Do budúcnosti podľa neho koalícia uvažuje v súvislosti s obštrukciami o možnosti novely Rokovacieho poriadku NR SR.Koalícia podľa neho neustúpi zo zámeru zrušiť ÚŠP, sú však otvorení rokovať v druhom čítaní o pozmeňujúcich návrhoch k iným ustanoveniam novely Trestného zákona.konštatoval Fico.zdôraznil. Špeciálna prokuratúra je podľa neho v Európe skôr raritou.povedal.Premiér nesúhlasí s názorom, že v prípade rušenia ÚŠP neexistujú dôvody na skrátené legislatívne konanie.upozornil Fico, podľa ktorého činnosťou ÚŠP dochádzalo k porušovaniu ľudských práv obvinených.Zároveň pripomenul aktuálne medializované informácie, podľa ktorých sa v čase úradníckej vlády Ľudovíta Ódora našiel na ministerstve financií spis s informáciami z odposluchov opozičných politikov a advokátov na poľovníckej chate.pripomenul Fico. Dodal, že policajná inšpekcia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci zneužívania právomocí verejného činiteľa.konštatoval Fico. Médiá sa podľa neho uspokojili s tvrdením lídra hnutia Slovensko, že s touto vecou nemal nič spoločné.Fico tvrdí, že nechce ísť cestou revanšu.konštatoval.Smer-SD sa podľa neho rozhodol nenominovať vlastného kandidáta do prezidentských volieb a podporiť Petra Pellegriniho aj preto, že sa chce sústrediť na realizáciu vládnej politiky. Pripomenul, že ak by napríklad kandidoval on osobne a vo voľbách uspel, znamenalo by to pád celého vládneho kabinetu.konštatoval premiér.tvrdí Fico.Kandidátnu listinu Smeru-SD vo voľbách do Európskeho parlamentu povedie europoslankyňa Monika Beňová, dvojkou bude podpredseda Smeru-SD Ľuboš Blaha.uzavrel Fico.