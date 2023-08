FICO: Sú posadnutí mojou osobou, chcú ma poraziť hoci nie som vo vláde

Bratislava 26. augusta (Teraz.sk) – Na Slovensku existujú politici natoľko posadnutí osobou Roberta Fica, že ho potrebujú vo voľbách porážať, aj keď jeho strana nie je vo vláde a celé volebné obdobie bola v opozícii. Predseda Smeru-SD to povedal v diskusii TASR TV.Dodal, že ak by bol súčasťou vládnej moci, dalo by sa akceptovať, že ho chce opozícia vo voľbách vymeniť. Ale vládli iné strany a práve tie podľa Fica zanechávajú štát s rozvrátenými verejnými financiami, stagnujúcou ekonomikou a v politicky nestabilnom stave.povedal na margo zvyšujúceho sa počtu inštitúcií, ktorých vedenie nie je obsadené trvalo, ale iba provizórne.vyhlásil.Nesúhlasí ani s tým, že voľby sú o zachovaní demokracie, zahraničného smerovania Slovenska, či zabráneniuk návratu k moci. Tvrdí, že napríklad Smer-SD zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska nespochybňuje, rešpektuje demokratické práva ľudí, vrátane práva na referendum.pripomenul Fico.Smer-SD sa podľa neho chce po voľbách pokúsiť o účasť vo vláde a ak sa to podarí, za svoju hlavnú úlohu si kladie naštartovanie ekonomiky tak, aby to nebolo na úkor dosiahnutého sociálneho štandardu občanov.odpovedal na otázku, čo by jeho strana robila s rozpočtovým deficitom na úrovni siedmich percent HDP.povedal Fico.Tvrdí, že ani v bezpečnostnej oblasti neplánuje pomstu, aj keď si myslí, že členovia jeho strany boli vystavení nekorektnému zaobchádzaniu.vyhlásil s tým, že bude potrebné otvárať aj kauzy súvisiace s týmto volebným obdobím.Nechce zasahovať do trestnej zodpovednosti, chce však vyvodiť zodpovednosť politickú.zdôraznil.Fico zopakoval, že by sa po voľbách chcel orientovať na spoluprácu s Hlasom-SD. O prípadných ďalších partneroch špekulovať nechcel, kým nebudú známe volebné výsledky.uzavrel predseda Smeru-SD.