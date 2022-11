FICO: Vláda je rozbitá a z parlamentu je zoologická záhrada

Rozpočet a mimoriadne schôdze

Otázka pre Roberta Fica

Blíži sa výročie Nežnej revolúcie. Ako strávite 17. novembra?

-Budeme mať 17. novembra snem strany, tu v Bratislave. Potom pôjdeme klásť vence k soche Alexandra Dubčeka pred Národnou radou SR. Vo večerných hodinách bude niekoľko zhromaždení, ktoré organizujú rôzne skupiny, aj my pripravujeme jedno podujatie. Pravdepodobne to nebude zhromaždenie na námestí, ale niečo mobilnejšie.-

Bratislava 11. novembra (Teraz.sk) – Vláda je rozbitá a nefunkčný parlament pripomína zoologickú záhradu. Štandardným riešením takejto krízy sú v demokratických krajinách predčasné voľby, vládna koalícia však robí všetko preto, aby možné neboli. V TASR TV to povedal predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico.Menšinová vládna koalícia môže podľa neho dosiahnuť schválenie dôležitej legislatívy v parlamente dohodou so štandardnou opozíciou, politickou cenou za takúto dohodu by však boli predčasné voľby.Druhou možnosťou sú podľa Fica ad hoc dohody s SaS a skupinami nezaradených poslancov, kde však nie je transparentné, za akú politickú cenu boli tieto dohody dosiahnuté.tvrdí Fico.Na vypísanie predčasných volieb je zasa podľa nálezu ústavného súdu najskôr potrebné upraviť samotnú ústavu, v parlamente však podľa predsedu Smeru-SD na takúto ústavnú zmenu nie je politická vôľa.vyhlásil predseda Smeru-SD.Východiskom by podľa neho bolo, ak by potrebnú zmenu ústavy urobili priamo občania v referende, ktoré prezidentka Zuzana Čaputová vypísala na 21. januára 2023. Fico odmieta, že by referendum bolo súčasťou kampane jeho politickej strany, ako to naznačila hlava štátu.vyhlásil Fico.vyhlásil.Dodal, že zvolený termín referenda spôsobil výrazné skrátenie reálneho času, kedy sa bude dať robiť kampaň. Pred Vianocami to podľa neho veľký význam nemá a po sviatkoch podľa reálne budú na mobilizáciu ľudí približne dva týždne.Pokiaľ nedôjde k dohode na predčasných voľbách, Smer-SD podľa Roberta Fica nepodporí návrh zákona o rozpočte na rok 2023. Tvrdí, že pri akceptovaní súčasných parametrov návrhu rozpočtu by na budúci rok v apríli musela vláda na základe ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti požiadať parlament o vyslovenie dôvery a na rok 2024 pripraviť vyrovnaný rozpočet, pričom aktuálnou realitou je vysoký deficit.poznamenal.Keďže k dohode medzi ministerstvom zdravotníctva a Lekárskym odborovým združením zatiaľ nedošlo a výpovedná lehota viac ako dvoch tisícok lekárov stále beží, Smer-SD inicioval na túto tému mimoriadnu schôdzu parlamentu.povedal predseda Smeru-SD. Nasledovať by mala ďalšia mimoriadna schôdza iniciovaná Smerom-SD s cieľom vysloviť nedôveru ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO), dôvodom sú problémy s migráciou.povedal Fico s tým, že bude záležať na postoji SaS a tých koaličných poslancov, ktorí majú na pôsobenie ministra kritický názor.