FICO: Vláda nevie robiť konsenzuálnu politiku, je dlhodobo v konflikte

Zmeny vo vláde a referendum

Zadržanie riaditeľa SIS

Bratislava 20. marca (Teraz.sk) – Koalícia nedokáže vládnuť konsenzuálne, stavia svoju politiku na permanentných konfliktoch a vyvolávaní nenávisti. V diskusii na TASR TV to povedal predseda Smeru-SD Robert Fico.konštatuje.tvrdí predseda Smeru-SD.Zlé výsledky boja s koronavírusom počas druhej pandemickej vlny sú podľa neho vizitkou tohto spôsobu práce.povedal predseda Smeru-SD.Pripomenul, že on sám ako premiér v časoch ekonomickej krízy vytvoril Radu solidarity a rozvoja, na ktorej diskutoval o vládnych opatreniach so sociálnymi partnermi.Aj dnes je podľa neho Smer-SD pripravený podporiť v parlamente tie vládne opatrenia, ktoré budú považovať za správne. Nestotožňujú sa však s ďalším predĺžením núdzového stavu a ani s procedúrou, akou ho vláda naposledy schválila. Z tohto dôvodu sa strana obráti s podaním na ústavný súd.povedal R. Fico.Dodal, že v skutočnosti sú mnohé oficiálne zakázané služby poskytované aj dnes, do reštaurácií či kaderníctiev sa chodí zadnými vchodmi a po Slovensku cirkulujú tisícky falošných certifikátov z antigénového testovania.upozornil.Ľudia podľa neho prestávajú rešpektovať opatrenia, lebo u nich vláda stratila autoritu.povedal.Ak by aj došlo k nejakým zmenám vo vláde alebo vládnej koalícii, kríza bude podľa Roberta Fica pokračovať.tvrdí.Za reálne riešenie by Robert Fico nepovažoval úradnícku ani menšinovú vládu. Na variant predčasných volieb podľa neho zasa vládni politici nepristúpia, ak k tomu nedostanú impulz v podobe výsledkov referenda.Smer-SD podľa neho nie je hlavným organizátorom petičnej referendovej akcie, jednoznačne ju však podporuje.“ povedal.Dodal, že aktuálny počet vyzbieraných podpisov je niekde medzi 320 a 350 000. Keďže nie je možné zbierať ich obvyklým spôsobom, posielajú ich poštou alebo osobne nosia samotní ľudia.konštatoval R. Fico.Zadržanie exriaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského pre podozrenie z korupcie podľa Fica prebehlo spôsobom, ktorý poškodil SIS pred jej partnermi v zahraničí. Teraz je podľa neho dôležité nájsť takého kandidáta na post riaditeľa spravodajskej služby, ktorý dokáže jej povesť zlepšiť. Nemá ísť o politika, ale človeka z oblasti spravodajských služieb.uzavrel R. Fico.