Fico volá po reforme politického systému na princípe slobodných volieb

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) . Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nitra 17. novembra (TASR) - Predseda vlády SR a Smeru-SD Robert Fico opätovne vyzval politickú scénu na reformu slovenského politického systému na princípe slobodných demokratických volieb. „Nemôže 31 strán kandidovať a nemôžeme zostavovať vládu na princípe širokých koalícií, ktoré nie sú schopné fungovať. Táto forma demokracie Slovenskej republike škodí,“ povedal premiér počas príhovoru v rámci straníckeho podujatia s názvom 17. november - deň rešpektu k inému názoru v priestoroch Agrokomplexu v Nitre.





