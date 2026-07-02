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FIGEĽ: Bez záujmu o mier a dialóg o Ukrajine sa EÚ stane stranou sporu
Únia nemá ani jednotu, a v tej nejednote ani formálny záujem začať alebo sprostredkovať dialóg, povedal v TASR TV prvý slovenský eurokomisár (správa, PODCAST, VIDEO).
Autor Teraz.sk
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Bratislava 2. júla (Teraz.sk) – Európska únia (EÚ) pôsobí dojmom, akoby stratila záujem o podporu mierového dialógu medzi Ruskom a Ukrajinou a súčasne pokračuje vo financovaní a podpore Ukrajiny. V dôsledku kombinácie týchto dvoch faktorov hrozí, že sa EÚ z pozície potenciálneho mierotvorcu dostane do polohy jednej zo strán konfliktu. V TASR TV to povedal prvý slovenský eurokomisár Ján Figeľ.
Jedným z predpokladov pre akékoľvek nové usporiadanie a riešenie sporu je podľa neho aj dialóg s Ruskom. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová je však podľa neho vnímaná tak, ako keby o takýto dialóg nemala záujem. „Keď predseda Európskej rady Costa na úrovni telefonátu sekretariátov s Moskvou zareagoval na situáciu, ktorá už trvá piaty rok, že treba aspoň vyskúšať alebo ustanoviť komunikačný kanál, bol tvrdo kritizovaný samotným Bruselom, ale aj Berlínom a Parížom,“ konštatoval Figeľ.
Tento politický signál podľa neho poukazuje na príčiny aktuálneho stavu, v ktorom hrá Európska únia v mierovom dialógu minimálnu úlohu. „Únia nemá ani jednotu, a v tej nejednote ani formálny záujem začať alebo sprostredkovať dialóg. Tým pádom sa nestáva tvorcom mieru alebo budovateľom mostov, ale môže sa stať, alebo dáva sa do pozície strany konfliktu,“ upozornil Figeľ.
Pozrite si rozhovor s Jánom Figeľom na TASR TV:
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) na margo prístupových rokovaní o vstupe Ukrajiny do EÚ povedal, že musia prebehnúť štandardne. „Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky, ani možnosti obísť regulárny vstup do Európskej únie, Ukrajina musí splniť všetky podmienky,“ uviedol.
Podľa Figeľa je dôležité najprv ukončiť vojnu na Ukrajine, keďže členské štáty EÚ majú zmluvnú povinnosť vzájomne sa vojensky chrániť. „To znamená, vojna má potenciál byť importovaná, ak ju nevieme skončiť,“ upozornil. Pripomenul, že prístupový proces už dlhé roky beží v prípade štátov Západného Balkánu, ktoré by sa v žiadnom prípade nemali dostať na druhú koľaj.
Vypočujte si rozhovor s Jánom Figeľom vo forme PODCASTU:
Figeľ sa 30. mája v Ríme stretol s pápežom Levom XIV. a štátnym sekretárom Vatikánu, kardinálom Pietrom Parolinom, jednou z tém rozhovoru bola podľa Figeľa práve perspektíva mieru. „Mne sa to nielen veľmi páči, ale som rovnakého presvedčenia, a že je to aj naša zodpovednosť, nielen o tom hovoriť, ale konať tak, aby bol mier,“ povedal.
V súvislosti s blížiacom sa výročím príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie Figeľ pripomenul, že boli aj mimoriadne schopnými diplomatmi. „Prišli z východu, zo Solúna, od vtedajšieho cisára Michala z Východorímskej ríše. Ale liturgické knihy a reč, ktorú zaviedli, išli dať schváliť na západ, do Ríma. Je to ukážka tej jednoty, ktorá dnes v Európe chýba. Aj diplomacie, istého majstrovstva, nie v konflikte nažívať, ale v jednote,“ uzavrel Figeľ.
Jedným z predpokladov pre akékoľvek nové usporiadanie a riešenie sporu je podľa neho aj dialóg s Ruskom. Vysoká predstaviteľka Európskej únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová je však podľa neho vnímaná tak, ako keby o takýto dialóg nemala záujem. „Keď predseda Európskej rady Costa na úrovni telefonátu sekretariátov s Moskvou zareagoval na situáciu, ktorá už trvá piaty rok, že treba aspoň vyskúšať alebo ustanoviť komunikačný kanál, bol tvrdo kritizovaný samotným Bruselom, ale aj Berlínom a Parížom,“ konštatoval Figeľ.
Tento politický signál podľa neho poukazuje na príčiny aktuálneho stavu, v ktorom hrá Európska únia v mierovom dialógu minimálnu úlohu. „Únia nemá ani jednotu, a v tej nejednote ani formálny záujem začať alebo sprostredkovať dialóg. Tým pádom sa nestáva tvorcom mieru alebo budovateľom mostov, ale môže sa stať, alebo dáva sa do pozície strany konfliktu,“ upozornil Figeľ.
Pozrite si rozhovor s Jánom Figeľom na TASR TV:
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) na margo prístupových rokovaní o vstupe Ukrajiny do EÚ povedal, že musia prebehnúť štandardne. „Vláda, ktorú vediem, nebude podporovať žiadne skratky ani výnimky, ani možnosti obísť regulárny vstup do Európskej únie, Ukrajina musí splniť všetky podmienky,“ uviedol.
Podľa Figeľa je dôležité najprv ukončiť vojnu na Ukrajine, keďže členské štáty EÚ majú zmluvnú povinnosť vzájomne sa vojensky chrániť. „To znamená, vojna má potenciál byť importovaná, ak ju nevieme skončiť,“ upozornil. Pripomenul, že prístupový proces už dlhé roky beží v prípade štátov Západného Balkánu, ktoré by sa v žiadnom prípade nemali dostať na druhú koľaj.
Vypočujte si rozhovor s Jánom Figeľom vo forme PODCASTU:
Figeľ sa 30. mája v Ríme stretol s pápežom Levom XIV. a štátnym sekretárom Vatikánu, kardinálom Pietrom Parolinom, jednou z tém rozhovoru bola podľa Figeľa práve perspektíva mieru. „Mne sa to nielen veľmi páči, ale som rovnakého presvedčenia, a že je to aj naša zodpovednosť, nielen o tom hovoriť, ale konať tak, aby bol mier,“ povedal.
V súvislosti s blížiacom sa výročím príchodu vierozvestcov Konštantína a Metoda na naše územie Figeľ pripomenul, že boli aj mimoriadne schopnými diplomatmi. „Prišli z východu, zo Solúna, od vtedajšieho cisára Michala z Východorímskej ríše. Ale liturgické knihy a reč, ktorú zaviedli, išli dať schváliť na západ, do Ríma. Je to ukážka tej jednoty, ktorá dnes v Európe chýba. Aj diplomacie, istého majstrovstva, nie v konflikte nažívať, ale v jednote,“ uzavrel Figeľ.