Figeľ na 75. výročie zrodu NATO: Bezpečnosť a prosperita spolu súvisia

Rozhovor vo forme podcastu nájdete TU.

Bratislava 28. marca (TASR TV) - Bezpečnosť vždy súvisí so stabilitou a stabilita s prosperitou. V relácii CD Klub Pavla Demeša v TASR TV to vo štvrtok pri príležitosti 75. výročia založenia Severoatlantickej aliancie vyhlásil Ján Figeľ, niekdajší hlavný vyjednávač slovenskej vlády pre vstup do EÚ a spolupredseda Vládneho výboru PRENAME pre vstup do NATO." vyhlásil bývalý eurokomisár.Na úvod relácie tiež pripomenul, že presne pred 75 rokmi, teda v roku 1949, bola podpísaná Severoatlantická zmluva. "povedal.Za 75 rokov existencie nemuselo NATO revidovať ani jeden článok svojej zakladajúcej zmluvy, čo je podľa Figeľa znakom jej kontinuity a aktuálnosti. Rozširovanie Aliancie zase svedčí o jej atraktivite, zdôraznil.Procesy súvisiace so vstupom Slovenska do NATO sa rozbehli po roku 1998 a do Aliancie bolo napokon Slovensko pozvané na summite v Prahe v roku 2002, pripomenul Figeľ. "povedal.Dvadsať rokov po vstupe Slovenska do NATO sa však podľa Demeša objavujú pochybnosti a diskutuje sa o možnosti neutrality štátu.povedal Figeľ. "" upozornil. Dodal, že hovoriť o nevyhnutnosti neutrality je buď prejavom naivity, alebo záujmov odlišných od potrieb národa.V súvislosti s vojnou na Ukrajine Figeľ povedal, že jej riešenie by mohlo prísť zo strednej Európy, pričom dosiahnutie mieru by malo byť aj napriek rozdielom spoločným záujmom Slovenska, Česka, Maďarska i Poľska. Mier však podľa neho musí byť spravodlivý, aby bol udržateľný.Týmto smerom by sa podľa Figeľa mal uberať aj júlový summit Aliancie vo Washingtone. "," upozornil.Pozrite si reláciu CD Klub s Pavlom Demešom.