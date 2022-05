FIGEĽ: Vysielanie Bielej légie bolo predchodkyňou Slobodnej Európy

Bratislava 24. mája (Teraz.sk) – Biela légia bola demokratickým, vlasteneckým hnutím s kresťanskou inšpiráciou a jeho vysielanie z Rakúska bolo predchodkyňou neskoršej rozhlasovej stanice Slobodná Európa. V TASR TV to povedal predseda nadácie Antona Tunegu Ján Figeľ.Aj preto podľa neho komunistický režim koncom štyridsiatych rokov minulého storočia organizoval proti členom tohto hnutia veľký súdny proces, v ktorom boli odsúdené desiatky ľudí, z toho traja na trest smrti. „Bola to masová akcia na zastrašenie všetkých, ktorí podobne rozmýšľali. Išlo o zbieranie a odovzdávanie informácií demokratickej západnej veľmoci, USA,“ povedal Figeľ.Keďže na Slovensku bola in memoriam ocenená obeť iného komunistického procesu, Milada Horáková, navrhol v roku 2020 prezidentke Zuzane Čaputovej na ocenenie aj troch popravených členov Bielej légie, Antona Tunegu, Alberta Púčika a Eduarda Tesára.Samotná prezidentka však po kritike časti historickej obce svoje rozhodnutie vyznamenať trojicu radom Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ľudské práva označila za chybu, keďže ich životné príbehy vyvolávajú spory o to, či slúžili demokracii.povedal pre TA3 historik Adam Šumichrast.dodal historik.Podľa Figeľa trojica pôsobila v skautingu, ktorý v roku 1938 na základe zákona zastrešila Hlinkova mládež. Medzibol podľa neho zaradený len Albert Púčik.oponuje Figeľ.Aj dnes je presvedčený, že vyznamenanie bolo členom Bielej légie udelené správne.tvrdí Figeľ. Nadácia Antona Tunegu chce preto iniciovať širšiu odbornú diskusiu o Bielej légii a jej mieste v slovenskej histórii. Figeľ ako predseda nadácie tvrdí, že je ochotný akceptovať aj kritické zistenia o činnosti légie, ak budú argumentačne podložené.podčiarkol Figeľ.