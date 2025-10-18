Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Filipíny nariadili evakuáciu tisícok obyvateľov pre búrku Fengshen

Búrka, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Búrka zasiahla v sobotu neskoro popoludní miestneho času obec Gubat na juhovýchodnom cípe ostrova Luzon s nárazmi vetra dosahujúcimi rýchlosť až 80 kilometrov za hodinu.

Autor TASR
Manila 18. októbra (TASR) - Tisíce obyvateľov Filipín žijúcich pozdĺž pobrežia Tichého oceánu v sobotu opustilo svoje domovy v dôsledku tropickej búrky Fengshen, ktorá do krajiny priniesla zrážky a vyvolala varovania pred záplavami pobrežných regiónov. TASR správu prebrala z agentúry AFP.

Búrka zasiahla v sobotu neskoro popoludní miestneho času obec Gubat na juhovýchodnom cípe ostrova Luzon s nárazmi vetra dosahujúcimi rýchlosť až 80 kilometrov za hodinu, uviedla filipínska meteorologická služba.

Úrady potvrdili, že zatiaľ neboli hlásené žiadne obete ani žiadne vážne škody. Evakuácie boli podľa nich nariadené v ohrozených oblastiach a nízko položených komunitách.

Búrka Fengshen pravdepodobne zosilnie pred tým, ako v nedeľu zasiahne strednú časť ostrova Luzon, uviedla meteorologická služba. Varovala tiež pred „malým až stredným rizikom“ záplav pobrežných oblastí s vlnami dosahujúcimi výšku až dva metre.

Filipínski predstavitelia zodpovední za riešenie katastrof potvrdili, že približne 27.000 obyvateľov provincie Albay a neďalekého ostrova Catanduanes sa presťahovalo na bezpečnejšie miesto.

AFP pripomína, že Filipíny zasiahne každoročne približne 20 búrok a tajfúnov, ktoré sú podľa vedcov v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom čoraz silnejšie.
