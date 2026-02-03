< sekcia Import
Finále bravúrnej tetralógie Živly od Johna Boyna
Minulý rok si srdcia slovenských čitateľov získala výnimočná séria vzájomne prepojených kníh Johna Boyna, v ktorej tento írsky autor bestsellerov spracúva otázky viny, trestu a vykúpenia.
Bratislava 3. februára (OTS) - Po tituloch Voda, Zem a Oheň završuje Boynov ambiciózny románový cyklus kniha Vzduch.
V ideálnom svete by Aaron oslavoval štyridsiatku v bare medzi priateľmi s výhľadom na pláž, po boku milovanej ženy. Lenže toto nie je ideálny svet a Aaron namiesto oslavy stojí pri odletovej bráne číslo desať na letisku v Sydney, pripravený stráviť dvanásť hodín vo vzduchu, kde jeho jediným spoločníkom bude ofučaný teenager.
Prenasledovaný minulosťou, s obavami o budúcnosť sa Aaron nachádza na životnej križovatke. Možno však práve čas strávený 10 kilometrov vo vzduchu bude príležitosťou na to, aby sa vysporiadal s minulosťou a stal sa lepším otcom.
V prenikavej štúdii vplyvu traumy na život človeka prináša Boyne čitateľom krehký no intenzívny príbeh tŕnistej cesty k zblíženiu.
V máji 2024 navštívil autor medzinárodný knižný veľtrh v Prahe – Svět knihy, počas ktorého s ním o sérii Živly pripravila rozhovor pre Vydavateľstvo SLOVART Lucia Lackovičová.
L.L.: Čo okrem štyroch elementov je hlavnou témou vašej novej tetralógie? Majú nejaký spoločný spájajúci prvok?
J.B.: Nová séria pozostáva zo štyroch krátkych príbehov – Voda, Zem, Oheň a Vzduch a každý z nich je možné čítať samostatne. Prepája ich však téma sexuálneho násilia, na ktorú každá z kníh nazerá z rôznej perspektívy. Posledný príbeh je z pohľadu obete. Sú to teda štyri samostatné príbehy, ale majú spoločnú tému a postavy.
L.L.: Každá kniha v sérii má názov po nejakom živle. Ako sa tieto živly prejavujú v jednotlivých príbehoch a v správaní sa postáv?
J.B.: Pracoval som s tým, ako jednotlivé živly vyjadrujú naše nálady, celkový svet a náhľad naň či našu povahu. Časť s názvom Voda sa odohráva na ostrove obkolesenom vodou. V centre príbehu zároveň stojí tréner plávania.
L.L.: Je táto séria v čomsi odlišná od vašich predošlých diel?
J.B.: Často píšem veľmi dlhé knihy a tieto sú skôr kratšie. Ale ľudia, ktorí poznajú moje diela a páčia sa im, si užijú aj túto sériu, pretože môj štýl tvorby sa nezmenil. Dúfam však, že sa mi podarilo nájsť čerstvú perspektívu.
L.L.: A môžeme nájsť postavy z jednej knihy aj v tých nasledujúcich?
J.B.: Áno. Každá z kníh je prerozprávaná vedľajšou postavou z predošlej knihy. Nie všetky postavy sa objavujú v nasledujúcich knihách, ale nájdeme tam mnohé z nich.
L.L.: Je pre čitateľov dôležité, aby čítali knihy v poradí, v ktorom boli publikované?
J.B.: Nie je to nevyhnutné, avšak príbeh dáva väčší zmysel a javí sa jednoduchší na vstrebanie, ak je čítaný v poradí, v akom jednotlivé knihy vyšli. Každá z kníh však môže byť čítaná aj sama o sebe.
John Boyne (1971) je írsky spisovateľ. Za viac ako 30 rokov vydal 14 románov pre dospelých, 6 románov pre deti a zbierku poviedok. Preslávil sa knihou Chlapec v pásikavom pyžame (The Boy in the Striped Pyjamas, 2006) – román sa stal bestellerom New York Times, nakrútili podľa neho úspešný film, inscenovali divadelnú hru, balet i operu; na celom svete sa predalo vyše 11 miliónov výtlačkov. Úspešné boli aj jeho prózy Neviditeľné besy srdca (The Heart’s Invisible Furies, 2017), Putovanie k bránam múdrosti (A Traveller at the Gates of Wisdom, 2021), Komnata ozvien (The Echo Chamber, 2021), Všetky temné miesta (All the Broken Places, 2022) či kniha pre mladších čitateľov o transrodových tínedžeroch Môj brat sa volá Jessica (My Brother’s Name is Jessica, 2019). Jeho romány vyšli 59 jazykoch. Vo Vydavateľstve SLOVART vyšli aj tieto Boynove knihy pre deti: Noe na úteku, Úžasná cesta Barnabyho Brocketa okolo sveta, Zostaň, kde si, a potom odíď a Chlapec na vrchole hory. Zo série Živly vyšli v roku 2025 knihy Voda, Zem a Oheň, v roku 2026 završuje cyklus kniha Vzduch. V roku 2026 vyjde v edícii MM preklad knihy Rebrík do neba.
O autorovi
