Finále Läckbergovej trilógie o pomste, odvahe a ženskej sile

Bratislava 27. februára (OTS) -uzatvára svoju dramatickú sériu psychologických trilerov o Faye, týranej a zradenej žene, ktorá opäť získa kontrolu nad svojím životom. Úspešná podnikateľka je neoblomná, odvážna a túži po pomste.sa v názvoch kníh tejto napínavej série zaujímavo pohrala s drahými kovmi. Na začiatku bola Zlatá klietka , po nej nasledovali Strieborné krídla a práve teraz na pulty kníhkupectiev prichádza finále Bronzové sny . Dramatické udalosti, ktoré sa postavili úspešnej podnikateľke Faye do cesty, mali na svedomí muži v jej okolí. Jej túžba po pomste ustala. Exmanžel je mŕtvy, no jej život stále ohrozuje otec, ktorý je na úteku z väzenia. V nebezpečenstve sa však neocitá len Faye. Pred otcom musí ochrániť svoje životné dielo – úspešnú firmu Revanš – i svojich najbližších. A nie je nič nebezpečnejšie ako žena, ktorá chráni svojich blízkych...Príbeh ukrivdenej ženy si rýchlo získal fanúšikov po celom svete. Triler Bronzové sny má rovnako ako predchádzajúce knihy série jasné feministické posolstvo. Je to príbeh o pomste plný zrady, odhodlania a ženskej solidarity.SydsvenskaFeminapatrí medzi najobľúbenejšie švédske autorky detektívok. Jej napínavý románový cyklus o Fjällbacke vyšiel v 60 krajinách a z kníh sa predalo vyše 30 miliónov výtlačkov. Zároveň je aj úspešnou podnikateľkou, jednou zo zakladateliek Invest In Her – investičnej firmy zameranej na podnikateľky a ich rovnoprávne postavenie na trhu.Vo Vydavateľstve SLOVART vyšli tieto knihy Camilly Läckberg v preklade Márie Bratovej:Séria o Faye Zlatá klietka (aj ako audiokniha ), Strieborné krídla (aj ako audiokniha ), Bronzové sny Séria Debna (spoluautor Henrik Fexeus):Séria Fjällbacka