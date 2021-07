Firma BioNTech chce vyvinúť vakcínu proti malárii

Berlín 26. júla (TASR) – Nemecká farmaceutická firma BioNTech v pondelok oznámila, že v nadchádzajúcich rokoch plánuje vyvinúť vakcínu proti malárii založenú na technológii mRNA. Do konca roka 2022 chce pritom začať s jej klinickým testovaním. Vakcína má byť bezpečná, vysokoúčinná a zaočkovaným má zaistiť dlhodobú imunitu, uviedla spoločnosť, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra DPA.



Takzvaná mediátorová ribonukleová kyselina (messenger RNA - mRNA) dáva ľudským bunkám pokyn, aby vytvorili proteín nachádzajúci sa v danom víruse. Imunitný systém človeka následne zaznamená prítomnosť cudzieho proteínu a začne produkovať protilátky, rovnako ako keby došlo k prirodzenej infekcii vírusom.



Spoločnosť BioNTech v pondelok zároveň informovala, že sa snaží v Afrike zriadiť závod na výrobu rôznych vakcín založených na technológii mRNA, približuje agentúra AP.



BioNTech sídliaca v nemeckom Mainzi vyvinula spoločne s americkým farmaceutickým gigantom Pfizer vakcínu proti covidu založenú na zmienenej technológii mRNA, ktorá patrila k vôbec prvým proticovidovým očkovacím látkam schváleným na používanie vo väčšine sveta. Len v roku 2020 zarobila firma na týchto vakcínach 270,5 milióna eur, pripomína DPA.



BioNTech a Pfizer informovali, že v tomto roku dodajú krajinám s nízkymi a strednými príjmami miliardu dávok proticovidových vakcín a ďalšiu miliardu im doručia v roku 2022. Obe firmy minulý týždeň oznámili, že ich vakcínu začne od roku 2022 vyrábať aj juhoafrická spoločnosť The Biovac Institute začne, a to ako vôbec prvá v Afrike.



Malária je život ohrozujúca infekčná choroba spôsobovaná parazitmi, ktoré sa na ľudí prenášajú komármi. Hoci je tomuto ochoreniu možné predchádzať a dá sa tiež liečiť, je považované za jedno za najnebezpečnejších na svete. WHO odhaduje, že iba v roku 2019 došlo na celom svete k 229 miliónom prípadov nákazy a vyše 400.000 súvisiacim úmrtiam, z ktorých väčšina sa týkala detí mladších ako päť rokov. Ochorením je najviac zasiahnutá práve Afrika, v ktorej sa za ostatný čas vyskytlo až 94 percent prípadov malárie.