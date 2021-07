FL: V Žiari nad Hronom snívajú o prvej šestke, káder ešte posilnia

Káder FK Pohronie na sezónu 2021/2022:



Brankári: Adrian Slančík, Libor Hrdlička, Samuel Dovec

Obrancovia: Samuel Jenat, Aleksander Paluszek, Andrej Štrba, Dominik Špiriak, Timotej Záhumenský, Adam Pajer

Stredopoliari: Dao Ismail Ouattara, Cedric Badolo, Patrik Blahút, Ladji Mallé, Marek Výbošťok, Martin Adamec, David Bangala, Peter Mazan, Marián Šmatlák

Útočníci: Filip Škrteľ, Adler da Silva Parreira, Filip Mastiš, Alieu Fadera, Miloš Lačný



Realizačný tím:



Gergely Geri – hlavný tréner

Branislav Mráz – asistent trénera

Martin Stopka – asistent trénera

Michal Polačko – kondičný tréner

Roman Packo – tréner brankárov

Andrej Matonok – fyzioterapeut

Filip Rozenberg – vedúci mužstva



Odchody:



Petr Pavlík – FK Senica

James Weir – MTK Budapešť

Thomas Heurtaux – hľadá si angažmán

Tomáš Jenčo – Novohrad Lučenec

Richard Župa – Partizan Bardejov

Ellie Gaell Nzey – Kibonge

Ondřej Chvěja – ukončenie hosťovania

Petr Galuška – ukončenie hosťovania

Bernard Petrák – Odra Opole (Poľsko)



Príchody:



Adam Pajer – FK Železiarne Podbrezová

Adam Záhumenský – FK Zbrojovka Brno

Miloš Lačný – ŠKF Sereď

Aleksander Paluszek – Górnik Zabrze – hosťovanie

Filip Mastiš – MFK Tatran Liptovský Mikuláš

Filip Škrteľ – MFK Dukla Banská Bystrica - dorast

Marián Šmatlák – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble

Marek Výbošťok – MFK Dukla Banská Bystrica - dorast



Prípravné zápasy:



FK Pohronie – ŠTK Šamorín 3:0

Góly: Lačný, Škrteľ, Dao



MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Pohronie 1:0



FK Pohronie – FK Železiarne Podbrezová 5:1

Góly: Blahút 2, Lačný, Adler, Fadera



FK Pohronie – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 3:2

Góly: Lačný 2, Adler



FK Pohronie – FC Košice 2:1

Góly: Lačný, Fadera



FK Ružomberok – FK Pohronie 2:1

Gól: Badolo



MFK Dukla Banská Bystrica – FK Pohronie 0:1

Gól: Lačný

Žiar nad Hronom 22. júla (TASR) – Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom – Dolná Ždaňa vstúpia do nového ročníka 2021/2022 so skromným rozpočtom na úrovni 800 tisíc eur a s cieľom polepšiť si vlaňajšie deviate miesto v tabuľke Fortuna ligy. Z kádra odišlo až deväť futbalistov, väčšina z nich nastupovala v základnej zostave, resp. pravidelne striedali. Zmenil sa aj tréner. Za Jana Kameníka prišiel Gergely Geri a vytvoril si asistentskú dvojicu Branislav Mráz - Martin Stopka.,“ uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii člen predstavenstva klubu FK Pohronie Martin Baláž.Mužstvo spod Šibeničného vrchu opustili počas leta nosní futbalisti. Kapitán Petr Pavlík sa vrátil do Senice, James Weir posilnil MTK Budapešť, Ondřej Chvěja a Petr Galuška ukončili hosťovanie, Tomáš Jenčo odchádza do Lučenca, Richard Župa do Bardejova, Ellie Gaell N´Zey do Kibonge a Bernard Petrák mieri do druhej poľskej ligy Odra Opole. Thomas Heurtaux si hľadá nové angažmán. Do mužstva prišlo nateraz osem hráčov, konkrétne Adam Pajer z Podbrezovej, Adam Záhumenský z Brna, Miloš Lačný zo Serede, Filip Mastiš z Liptovského Mikuláša, Marián Šmatlák z ViOn-u Zlaté Moravce a z dorastu banskobystrickej Dukly Marek Výbošťok a Filip Škrteľ. Zaujímavou posilou je poľský reprezentant do 21 rokov Aleksander Paluszek z Górniku Zabrze. „,“ prezradil športový riaditeľ klubu Štefan Zaťko.Počas letnej prípravy odohrali futbalisti Pohronia sedem zápasov, v piatich vyhrali (Šamorín 3:0, Podbrezová 5:1, Zlaté Moravce 3:2, Košice 2:1, Banská Bystrica 1:0) a v dvoch prehrali (L. Mikuláš 0:1, Ružomberok 1:2). Tréner Gergely Geri tieto výsledky nepreceňuje. Na štvrtkovej tlačovej konferencii k letnej príprave mužstva povedal: „Futbalisti Pohronia sa už tešia na prvý ligový duel sezóny 2021/2022. Odohrajú ho v Trnave s tamojším Spartakom, ktorý aktuálne bojuje v konferenčnej lige UEFA. „“ nebojácne vyhlásil kapitán mužstva Peter Mazan, ktorého ešte doplnil ofenzívny stredopoliar Patrik Blahút: „.“