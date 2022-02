K.FORRÓ: Aliancia-Szövetség podporí regióny, na ktoré vláda zabudla

Voľby a obranná zmluva

Otázka pre Krisztiána Forró

Slovensko v krátkom čase prišlo o dvoch bývalých špičkových politikov, exministra zahraničných vecí Eduarda Kukana a exministra školstva László Szigetiho. Ako si na nich spomínate?

-Je to veľká strata pre Slovensko. Obidvaja títo politici boli súčasťou politiky v období, kedy sa Slovensko dostalo do NATO a Európskej únie. Pán Szigeti toho veľmi veľa urobil pre našu maďarskú komunitu. Stál na jej čele, keď bolo treba zachraňovať maďarské školy.-

Bratislava 11. februára (Teraz.sk) – Cieľom zjednotenej menšinovej strany Aliancia-Szövetség je pozdvihnutie regiónov, najmä južného a východného Slovenska, na ktoré centrálna vláda v ťažkej pandemickej situácii úplne zabudla. V diskusii na TASR TV to povedal predseda Aliancie Krisztián Forró.Aliancia vznikla zjednotením Strany maďarskej komunity (SMK), Mosta-Híd a hnutia Spolupatričnosť.vysvetľuje Forró. Jeho strana chce presadzovať požiadavky menšinových komunít a regiónov a klásť dôraz na životné prostredie.konštatuje predseda Aliancie.Tvrdí, že ak regióny nemajú zodpovedajúce zastúpenie v Národnej rade (NR) SR, centrálna vláda na ne zabúda a ich potreby nemá kto presadzovať. Ako príklad uviedol vládne reformy.pýta sa Forró.V prípade reformy zdravotníctva podľa neho dodnes nie je jasné, ako prebehne kategorizácia nemocníc a či to nepoškodí obyvateľstvo v regiónoch.tvrdí.povedal Forró.S cieľom posilniť politickú váhu a vnútornú integritu regiónov bude podľa neho Aliancia-Szövetség podporovať zmeny v územno-správnom členení Slovenska, aj zvýšenie počtu volebných obvodov v parlamentných voľbách.poznamenal.V komunálnych voľbách bude podľa neho Aliancia nominovať svojich kandidátov na základe dohody jej miestnych politikov. Cieľom je vybrať osobu s najväčšou šancou vo voľbách uspieť a nie to, z ktorej platformy Aliancie pochádza.vyhlásil Forró.Na margo parlamentnej diskusie pre schvaľovaní obrannej zmluvy Slovenska s USA povedal, že ju považuje za škandalóznu a nezvládnutú tak zo strany koalície ako aj opozície. Pripomenul, že mnohí ľudia si ešte pamätajú na problémy s prítomnosťou cudzích vojsk na Slovensku v čase totality.tvrdí Forró.Ak by však bola Aliancia v parlamente, za zmluvu by podľa neho zahlasovala.uzavrel Forró.