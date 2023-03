FORRÓ: Programové vyhlásenie schválili dvakrát, menšinám nesplnili nič

Bratislava 22. marca (Teraz.sk) – Hoci bolo Programové vyhlásenie vlády v tomto volebnom období v prakticky tej istej podobe v parlamente schválené dvakrát, z dôležitých menšinových cieľov sa z neho nepodarilo naplniť nič. V TASR TV to povedal predseda strany Aliancia-Szövetség Krisztián Forró.Stalo sa to napriek tomu, že v poslaneckom klube dominantnej koaličnej strany OĽANO pôsobil počas uplynutých troch rokov veľmi aktívne poslanec maďarskej národnosti György Gyimesi.povedal Forró.Jednotlivec podľa neho nestačí, na efektívnu podporu menšinovej kultúry a školstva je potrebné, aby mala v parlamente svoj vlastný poslanecký klub špeciálne menšinová strana.To isté podľa neho platí pri otázke podpory regiónov južného a východného Slovenska.upozornil predseda Aliancie.Cieľom strany je podľa neho postúpiť v nadchádzajúcich parlamentných voľbách do Národnej rady (NR) SR a tam hľadať partnerov na riešenie svojich priorít.povedal.konštatuje Forró.Samotné predčasné parlamentné voľby podľa neho prichádzajú príliš neskoro.tvrdí predseda Aliancie.odhaduje Forró.Vlády tohto volebného obdobia to podľa neho nemali jednoduché, museli sa vyrovnávať s koronavírusovou krízou, konfliktom na Ukrajine, aj rastúcou infláciou a energetickou krízou. Preto sa podľa neho Aliancia nesnaží byť za každú cenu iba kritická.vyhlásil Forró.Hoci sa Aliancia nebráni rokovaniam o možnostiach spolupráce s inými stranami a aktívne komunikuje napríklad s poslancom Gyimesim (OĽANO), do parlamentných volieb chce ísť samostatne.uzavrel Forró.