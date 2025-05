FOTO Z ARCHÍVU: Slovensko 1938 – 45: Nové bratislavské trolejbusy

Na snímke z 20. júna 1941 nové trolejbusy bratislavskej verejnej dopravy. Zdroj Slovenský národný archív. Foto: SNA

História bratislavskej trolejbusovej dopravy siaha do roku 1909, kedy sa 19. júla sa začala prevádzka na elektrickej automobilovej linke do Vydrickej doliny. Tá bola predchodcom dnešných trolejbusov. Tie zabezpečovali počas týždňa dopravu ľudí do zamestnania a cez voľné dni vozili ľudí do prírody Železnej studničky. Podľa dobových záznamov túto trať prevádzkovali len do roku 1915, kedy sa premávka na trase zastavila.Obnovenia trolejbusovej dopravy sa Bratislavčania dočkali až v roku 1941, kedy do ulíc mesta vyšli nové trolejbusy MAN-Siemens nemecko-českej výroby.píše sa na webovej stránke DPMB.Koncom vojny nemecké vojská zdemolovali trolejové vedenia, poškodili koľajnice, vozidlá, niektoré autobusy odcudzili a ich vyčíňanie viedlo k úplnému zastaveniu mestskej hromadnej dopravy. Tú obnovili až po vojne.Zdroj www.dpmb.sk, Slovenský národný archív