Francúzske úrady vyšetrujú podozrenie z prípravy teroristického útoku

Ilustračná foto. Foto: TASR/DPA

Paríž 12. decembra (TASR) - Francúzske úrady začali vyšetrovanie siedmich osôb podozrivých zo založenia teroristickej organizácie, uviedli v sobotu justičné zdroje, ktoré dodali, že päť zo zadržaných bolo vzatých do väzby. Zvyšní dvaja sú pod súdnym dohľadom.Podľa agentúry AFP sa podozriví údajne hlásia ku krajne ľavicovej scéne.Šesť mužov a jednu ženu, všetci vo veku od 30 do 36 rokov, polícia zadržala v utorok na základe podozrenia, že pripravovali násilný trestný čin.Počas razií v bydliskách zadržaných policajti našli zbrane a predmety, ktoré by mohli slúžiť na výrobu bômb.Medzi zadržanými je podľa spravodajského portálu France Info aj anarchistický aktivista, ktorý takmer 10 mesiacov po boku Kurdov z ich autonómnej oblasti Rojava bojoval v Sýrii proti džihádistickej organizácii Islamský štát.Od návratu do Francúzska v januári 2018 ho monitorovala vládna agentúra Generálne riaditeľstvo pre vnútornú bezpečnosť (DGSI).Tá nedávno zaznamenala signály, ktoré naznačovali, že muž vytvára skupinu s cieľom páchať násilné činy. Doposiaľ však nebol identifikovaný žiadny presný cieľ ich údajného plánu.Práve v nákladnom vozidle tohto muža policajti našli materiál použiteľný na výrobu výbušného zariadenia: výbušnú látku TATP - známu aj ako Satanova matka, oceľové guľôčky, ale aj brokovnicu s odpílenou hlavňou, revolver, nôž a strelivo.Pri prehliadkach, ktoré vykonalo DGSI, sa v domácnosti ďalšieho z podozrivých našla časť výstroja príslušníka francúzskych Republikových bezpečnostných rot (CRS): nohavice, prilba a policajný štít.