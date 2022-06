Francúzsko zápasí s horúčavami, ktoré lámu rekordy

Paríž 16. júna (TASR) - Francúzsko zažíva najskoršiu vlnu horúčav, aká bola kedy zaznamenaná. Teplotný rekord hlásili z obce Saint-Jean-de-Minervois v departemente Héraulte v regióne Okcitánia na juhu Francúzska, kde vo štvrtok popoludní namerali teplotu 40 stupňov Celzia. Ako uviedla francúzska spravodajská televízia BFM, ide o rekordne vysokú teplotu nameranú v tejto časti roka v metropolitnom Francúzsku.



Podľa meteorologickej služby Météo-France majú byť teploty v piatok a v sobotu ešte vyššie, ako sa pôvodne predpovedalo.



Meteorológovia upozorňujú, že v Toulouse bude v piatok tak teplo ako v Indii alebo v Spojených arabských emirátoch.



V súvislosti s vlnou horúčav platí v 12 departementoch Francúzska najvyšší - červený - stupeň varovania. V ďalších 25 je vyhlásený nižší stupeň varovania - oranžový. Jedinou "zelenou" oblasťou krajiny, kde horúčavy nevládnu, je východná časť Francúzska.



Francúzske ministerstvo zdravotníctva v tejto situácii aktivovalo núdzovú linku pomoci, kam môžu ľudia volať, aby sa poradili alebo informovali.



Ministerstvo školstva zasa rozhodlo, že žiaci základných a stredných škôl v "červených" departementoch budú mať v piatok ospravedlnenú absenciu na vyučovaní.



Pre školy v ostatných departementoch ministerstvo vydalo pokyn, aby učitelia dbali na pitný režim detí a ak je to možné, aby sa vyučovanie konalo buď vo veľmi dobre vetraných triedach, alebo na školských dvoroch, avšak v tieni.



Podľa Françoisa Jobarda z Météo France by horúčavy vo Francúzsku mohli trvať až do budúceho utorka. Priznal však súčasne, že predpovedať vývoj počasia pre najbližšie dni je veľmi ťažké.



Francúzska premiérka Élisabeth Bornová vo štvrtok apelovala na obyvateľov horúčavami zasiahnutých regiónov, aby zachovali pokoj, pili dostatok tekutín a boli v kontakte so svojimi blízkymi, aby si v prípade potreby mohli navzájom pomôcť.



Francúzske médiá konštatujú, že červený stupeň varovania je vo Francúzsku vyhlásený štvrtýkrát od roku 2004.