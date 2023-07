Frida Kahlo. Skutočný príbeh originálnej maliarky

Bratislava 13. júla (OTS) -napísala bestsellerová autorkao novej knihe Frida Kahlo a farby života . Vyšla v úspešnej sérii Významné ženy, ktoré menia svet. A je to neuveriteľne pútavý a čítavý životný príbeh slávnej maliarky, ktorý zhltnete za pár dní.Mexiko 1925: Frida Kahlo má 17 rokov a chce sa stať lekárkou. Príšerná autobusová nehoda však všetky jej plány skazí. Potom sa zamiluje do maliarskeho génia a lámača ženských sŕdc Diega Riveru. S ním sa ponorí do sveta umenia a on ju povzbudzuje v tvorbe.Keď ju požiada o ruku, okamžite súhlasí...ale Diego nedokáže byť verný a navyše zostane nenaplnená aj túžba Fridy po dieťati. Je hlboko zranená a s vedomím, že šťastie je len požičané, sa vrhá do života.Napriek prekážkam sa Frida nevzdáva svojho ideálu o nekonečnej láske a o živote podľa jej predstáv. Cestuje do mesta zamilovaných a parížski surrealisti jej ležia pri nohách rovnako ako Picasso a Trockij.Frida si ide svojou cestou. Objaví maľovanie a svojimi obrazmi rozpráva o svojich snoch...i sebe samej. Je priamočiara, úprimná, miluje pestrofarebné oblečenie a mayské šperky. Vďaka originálnej tvorbe sa stane jednou z najslávnejších maliarok našej doby a slávi úspechy.Musí však prijať ranu osudu v podobe potratu a potom ju čaká rozhodnutie, ktoré ju prinúti spochybniť všetko, čomu doteraz verila... Frida Kahlo a farby života vás vezme do Mexika, New Yorku i Paríža. Vstúpite do sveta umelcov a budete sledovať životné osudy jednej z najoriginálnejších maliarok všetkých čias. Krásne čítanie, jednoduchý a svieži štýl písania, je to pútavé a okamžite vás to vtiahne do príbehu.Možno ste o Fride nevedeli veľa. Možno ste niekde videli jej obrazy...a táto kniha vo vás prebudí zvedavosť a vášeň. Dozviete sa, ako vznikali niektoré jej slávne maľby – prečo vznikli a ako to v tej chvíli Frida cítila.Znova a znova hľadela na obraz. Bolo na ňom niečo, na čo nechcela zabudnúť, akýsi prísľub. Na tomto obrázku bolo niečo dôležité. Dlho o tom premýšľala, kým na to konečne prišla. Týmto obrazom začala brať svoje maľovanie vážne. Týmto autoportrétom sa jej maľovanie stalo liekom na smútok, spôsobom, ako zahnať bolesť a dať zmysel svojim dňom.je tretia kniha v sérii Významné ženy, ktoré menia svet. Vlani vyšla prvá. Tento rok v apríli nasledovalao žene, ktorá zachránila počas 2.svetovej vojny tisíce židovských detí.