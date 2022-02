J. Žežulka: Humanitárna pomoc bude prepravovaná cez Vyšné Nemecké

Bratislava 28. februára (TASR) - Humanitárna pomoc zo Slovenska na Ukrajinu bude smerovať výhradne cez hraničný priechod Vyšné Nemecké. Je treba, aby organizácie pripravili súpis prepravovaného tovaru. Informoval o tom v pondelok na tlačovej konferencii prezident Finančnej správy (FS) SR Jiří Žežulka. Zmena podľa neho nastala na žiadosť ukrajinskej strany.



Žežulka upozornil, že ide aj o pomoc prevážanú v dodávkových automobiloch do 3,5 tony, a bez dokladov nemusí byť tovar odmietnutý.







Vývoz humanitárnej pomoci nepodlieha množstevným obmedzeniam. Platia však obmedzenia pri tovaroch, ktorých vývoz podlieha zákazom alebo obmedzeniam, ako napríklad zbrane a strelivo či omamné látky a prekurzory. Pokiaľ humanitárnu pomoc poskytuje priamo právnická osoba, to znamená, že nejde o zbierku, (napríklad stroje, dopravné prostriedky, alebo potraviny či nápoje, ktoré daná spoločnosť vyrába), musí vývozca podať vývozné colné vyhlásenie. To môže byť podané na ktorejkoľvek vnútrozemskej pobočke colného úradu.



U zbierok vyvážaných fyzickými osobami stačí predbežné colné vyhlásenie o výstupe. Ak bude mať organizácia alebo fyzická osoba problémy s podaním colného vyhlásenia, môžu sa obrátiť na FS prostredníctvom call centra, ktoré funguje na čísle 048/4317222. Colné call centrum je na voľbe č. 5 a funguje v nonstop režime.







Finančná správa pripravila informatívny vzor, aby celý proces organizáciám uľahčila. Dostupný bude okrem slovenčiny aj v angličtine a ukrajinčine. FS zároveň informovala, že je vhodné, aby dopravné prostriedky, ktoré budú prepravovať humanitárnu pomoc, boli označené znakom Červeného kríža.