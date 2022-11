V autobuse z Moldavska odhalili alkohol a cigarety bez dokladov

Bratislava 23. novembra (TASR) - Príslušníci finančnej správy (FS) odhalili pri kontrole na hraničnom priechode Čunovo v autobuse z Moldavska desiatky fliaš koňaku a balení cigariet, ktorým chýbali potrebné doklady. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Bratislava Drahomíra Adamčíková.



Do kontroly priestorov autobusu bol nasadený služobný pes Jena. "Pozitívne označila úkryty v chladničke, pod sedadlom i v trezore. Spolu išlo o 80 spotrebiteľských balení cigariet, čiže 1600 kusov, a 750 gramov tabaku do vodnej fajky," priblížila hovorkyňa.



Ako ďalej uviedla, traja vodiči autobusu z Rumunska a Bulharska ukrývali aj 32 fliaš moldavského koňaku, z ktorých niektoré neboli označené kontrolnou známkou. "Spôsob a pôvod nadobudnutia balení cigariet a alkoholu nevedeli preukázať, preto im bola uložená pokuta," dodala.



So 48 fľašami vodky sa pokúšal prejsť cez hraničný priechod Čunovo aj 35-ročný Ukrajinec. "Pred colnou kontrolou sa ich snažil ukryť v dodávke. Vodič nevedel ku spotrebiteľským baleniam liehu označeným ukrajinskou kontrolnou známkou predložiť pôvod a spôsob získania, a tak skončili v rukách colníkov," podotkla Adamčíková.