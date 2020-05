Ďalší hráči Watfordu pre obavy z koronavírusu odmietajú trénovať

Watford 20. mája (TASR) – Pozitívne testy na koronavírus vzbudili obavy medzi viacerými futbalistami Watfordu. Klub včera večer oznámil tri prípady ochorenia COVID-19, dva u členov realizačného tímu. Pre obavy sa z rozšírenia nákazy niektorí hráči odmietli zúčastniť na tréningu.



Kapitán mužstva Troy Deeney už v utorok odmietol trénovať, svoje rozhodnutie zdôvodnil strachom o svoje dieťa. "Môj syn má iba päť mesiacov a má dýchacie problémy. Nechcem ho vystaviť riziku," citoval Deeneyho portál Mirror. O deň neskôr, po zverejnení pozitívnych testov, sa k nemu pridali ďalší hráči.



Prvá vlna testovania v Premier League odhalila celkovo šesť prípadov koronavírusu. Tréner Watfordu Nigel Pearson sa preto obáva, že reštart Premier League by mohol mať tragické dôsledky: "Chceme pokračovať, ale iba ak to bude bezpečné. Ignorácia rizík by však mohla ohroziť zdravie."