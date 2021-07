Slovan zvládol povinnú jazdu proti Liptovskému Mikulášu

Bratislava 25. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vstúpili do nového ročníka Fortuna ligy istým krokom, keď proti nováčikovi z Liptovského Mikuláša vyhrali rozdielom triedy 4:1. Podľa stredopoliara Davida Hrnčára tím zvládol povinnú jazdu, ale upozornil: „Bol to náročný zápas, keďže každý tím sa chce na Slovan vytiahnuť. Dôležité je, že sme to zvládli a dobre sa naštartovali do ligy."



Na trávniku popradského NTC sa hral zaujímavý futbal, o čom svedčí aj počet striel 10:17, pričom na bránku smerovalo 12 (4:8). Pre Liptákov išlo o historicky prvý zápas v najvyššej súťaži a Slovan ich v nej privítal ako sa na majstra patrí.



„Bolo to o organizovanej hre. Zodpovednou hrou sme išli za víťazstvom," poznamenal Hrnčár, ktorý sa podieľal na prvom góle hostí. V 23. minúte poslal prízemný center do šestnástky Liptákov a loptu si do bránky zrazil domáci obranca Dávid Krčík. „Videl som tam Dávida Strelca a poslal som to na neho. Škoda, že on nedal gól, takto mi ubrali asistenciu," pousmial sa Hrnčár.



Slovanisti nastúpili bez viacerých hráčov základnej zostavy, keďže im tréner Vladimír Weiss dal voľno v polčase dvojzápasu 2. predkola Ligy majstrov s Young Boys Bern (0:0 v 1. zápase). Belasí však nezaváhali a tromi gólmi v 2. polčase potvrdili pozíciu favorita.



„V prvom dejstve sme chceli hrať na kolmé lopty, ale tie sme strácali. Spočiatku sme zbytočne hrali zbrklo, najmä v medzihre nám chýbalo viac pokoja. Som rád, že sme sa napokon zomkli a našli cestu k víťazstvu," poznamenal kapitán Lukáš Pauschek, ktorý pochválil aj súpera. „Liptovský Mikuláš hral s chuťou. Každý nováčik, zvlášť keď hrá doma, sa chce ukázať. Bolo to vidno, nebol to ľahký zápas."



Tréner Vladimír Weiss dostal od svojich zverencov trojbodový darček k sobotňajším meninám. Za presvedčivým víťazstvom 4:1 videl aj medzery. „V útoku musíme byť efektívnejší. Dnes sme mali viacero šancí a v Európe sa presviedčame, že je potrebné dávať góly aj z pološancí. V tomto nie som úplne spokojný, riešenie šancí nebolo ideálne," netajil Weiss, ktorý k výkonu svojho tímu dodal. „Na úvod je to pre nás dobré víťazstvo, ale vieme hrať aj lepšie."