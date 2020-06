Žilina pôjde do ligy takmer kompletná

Žilina 4. júna (TASR) – V slovenskom futbalovom klube MŠK Žilina sa postupne zapájajú do tréningového procesu aj legionári. Jediným zahraničným hráčom, ktorý zostal počas celého času trvania pandémie koronavírusu na Slovensku, bol poľský útočník Dawid Kurminowski. Ako vo štvrtok informoval klubový web "šošonov", na ligu už bude káder mužstva takmer kompletný a jediným absentujúcim bude Ghančan Benson Anang.



Sedemnásobný slovenský majster v ére samostatnosti má aktuálne v kádri piatich zahraničných hráčov, pričom štyria z nich odcestovali v marci na základe povolenia klubu do svojich rodných krajín. Po opätovnom príchode do Žiliny sa však nemôžu hneď pripojiť k tímu. Najskôr sa podrobujú prísnym hygienickým opatreniam, testom na COVID-19 a až po negatívnych výsledkoch sa zapájajú do tréningového procesu.



"Dawid Kurminowski bol počas celej doby nepretržite v Žiline, jeho poľský kolega Jakub Kiwior sa pripojil k tímu už zhruba pred desiatimi dňami, absolvoval test na koronavírus a trénerom bol k dispozícii už aj proti Podbrezovej. Enis Fazlagič prišiel počas predošlého víkendu, nechali sme mu krátky čas na adaptáciu, absolvoval rovnako test na koronavírus. Títo chalani už trénujú naplno s tímom," citoval klubový web športového manažéra MŠK Karola Belaníka, ktorý mohol poskytnúť dobrú správu aj ohľadom Arména Vahana Bičachčjana.



"Ten priletel v stredu večer do Budapešti a už je v Žiline. Rovnako absolvuje v najbližších dňoch test na koronavírus. Naopak, najväčšie komplikácie sú s hráčmi z Ghany. Benson Anang aj Baba Hamza, ktorý bol súčasťou projektu, majú problém s leteckou dopravou. Z Accry sa stále nelieta.



S Bensonom na začiatok reštartu ligy určite nerátame. Navyše nevieme, ako na tom bude po kondičnej stránke, v akom stave príde. Trénerom ale budú k dispozícii všetci ostatní hráči zo súčasného kádra A-tímu," povedal Belaník.