Ancelotti verí vlastným zbraniam, v Liverpoole zabudli na Kyjev 2018

Finále Ligy majstrov UEFA 2021/2022 (Stade de France, SOBOTA 28. mája, 21.00 SELČ):



FC Liverpool - Real Madrid



rozhodcovia: Turpin - Danos, Gringore (Fr.)



pravdepodobné zostavy:



Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Keita - Salah, Mane, Diaz

Real: Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Kroos, Casemiro, Modrič - Valverde, Benzema, Vinicius

Paríž 27. mája (TASR) - Finále futbalovej Ligy majstrov bude po štyroch rokoch opäť záležitosťou FC Liverpool a Realu Madrid. V máji 2018 v Kyjeve zvíťazil španielsky tím 3:1 a rekordný trinástykrát sa stal európskym šampiónom. O rok neskôr sa zo zisku slávnej "ušatej" trofeje radoval siedmykrát v klubovej histórii jeho anglický súper, s ktorým si zmeria sily v sobotu o 21.00 h na Stade de France.Carlo Ancelotti ako prvý tréner v histórii postúpil do piateho finále Ligy majstrov. S Realom už získal cennú trofej v roku 2014, keď "biely balet" vo finále zdolal Atletico Madrid. Jeho zverenci vo vyraďovacej časti tohtosezónnej LM trikrát dokázali vstať z popola. Na ich štíte skončili Paríž St. Germain, obhajca titulu Chelsea Londýn a v semifinále ďalší zástupca anglickej Premier League Manchester City. Po zisku titulu v španielskej La Lige môžu hráči Realu vystúpiť na trón aj na medzinárodnej scéne, čím by zavŕšili úspešnú sezónu. V nej boli ich ťahúňmi predovšetkým nestarnúci chorvátsky stredopoliar Luka Modrič a francúzsky útočník Karim Benzema, ktorý má pred finálovým súbojom na konte 44 gólov v 45 zápasoch." uviedol Ancelotti. Čoskoro 63-ročný charizmatický taliansky kouč sa do Realu vrátil vlani po šiestich rokoch, predtým pôsobil v Evertone. "" myslí si Ancelotti.Jeho o osem rokov mladší kolega Jürgen Klopp má z lavičky Liverpoolu skúsenosť s vyhratým i prehratým finále. Spomienky na nešťastný duel v Kyjeve, v ktorom dvoma hrubými chybami pomohol Realu k zisku trofeje brankár Loris Karius, sa mu v súvislosti so sobotným vrcholom nevynárajú. "" povedal odhodlane nemecký lodivod. Jeho tím prešiel do finále suverénnejším spôsobom ako Real, keď postupne od osemfinálovej fázy vyradil Inter Miláno, Benficu Lisabon a Villarreal CF. "," citovala AFP Kloppa. K dispozícii má kompletný káder, otáznik visí jedine nad štartom španielskeho stredopoliara Thiaga Alcantaru. Do kádra Realu sa už vrátil uzdravený David Alaba a mal by vytvoriť stopérsku dvojicu s Ederom Militaom, ostatní hráči sú tiež fit.Liverpool dlho bojoval o zisk štyroch trofejí v jednom ročníku, napokon sa však v boji o titul v Premier League musel skloniť pred Manchestrom City. Stále však môžu jeho hráči zavŕšiť sezónu ziskom treble po tom, ako doma vyhrali obe pohárové súťaže FA Cup a Carabao Cup. "," vyhlásil Klopp, ktorého mužstvo ťahá 18-zápasovú šnúru bez prehry. Naposledy podľahlo ešte v marci v domácej osemfinálovej odvete LM Interu Miláno 0:1.Liverpool a Real čaká deviaty vzájomný zápas, všetkých osem doterajších sa konalo v rámci LM. Naposledy sa oba tímy stretli vlani vo štvrťfinále, po výsledkoch 3:1 (doma) a 0:0 (vonku) postúpil ďalej španielsky tím. Ten má navrch aj v celkovej bilancii, štyrikrát vyhral, trikrát prehral, raz sa zrodila remíza.Oba kluby dostali pre svojich fanúšikov po 20.000 vstupeniek. V uliciach francúzskej metropoly bude podľa AP dozerať na dodržiavanie poriadku až 7000 policajtov. Do Paríža mieri spoza Lamanšského kanála až 40.000 priaznivcov Liverpoolu, ktorí nemajú kúpené lístky na finále a duel sa chystajú sledovať vo fanzóne. Organizátori iba tri dni pred finálovým stretnutím menili trávnik na štadióne s kapacitou 81.338 miest, ktorý leží na severnom predmestí Paríža. Nový podklad, ktorý vyrástol v Španielsku neďaleko Barcelony, je z 95 percent prírodný. Organizátorov vyšiel na sumu 300.000 - 500.000 eur.Pôvodne sa malo finále uskutočniť na štadióne Krestovskij v Petrohrade, po invázii na Ukrajinu však Európska futbalová únia (UEFA) zbavila Rusov usporiadateľského práva. Duel bude rozhodovať 40-ročný francúzsky arbiter Clément Turpin s asistentmi Nicolasom Danosom a Cyrilom Gringoreom.základná B-skupina (1. miesto):Atletico Madrid 2:0 (d) a 3:2 (v)AC Miláno 3:2 (d) a 2:1 (v)FC Porto 2:0 (d) a 5:1 (v)osemfinále:Inter Miláno 2:0 (v) a 0:1 (d)štvrťfinále:Benfica Lisabon 3:1 (v) a 3:3 (d)semifinále:Villarreal CF 2:0 (d) a 3:2 (v)základná D-skupina (1. miesto):Inter Miláno 2:0 (d) a 1:0 (v)Šachtar Doneck 2:1 (d) a 5:0 (v)Šeriff Tiraspoľ 1:2 (d) a 3:0 (v)osemfinále:Paríž SG 0:1 (v) a 3:1 (d)štvrťfinále:Chelsea Londýn 3:1 (v) a 2:3 pp (d)semifinále:Manchester City 3:4 (v) a 3:1 pp (d)názov: Liverpool Football Clubprezývka: The Redsdátum vzniku: 3. júna 1892farba: červenáštadión: Anfield (kapacita 53.394 divákov)majiteľ: Fenway Sports Groupšéf klubu: Tom Wernertréner: Jürgen Klopp (Nem.)najväčšie úspechy:6-krát víťaz EPM/LM (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019)3-krát víťaz Pohára UEFA (1973, 1976, 2001)4-krát víťaz Superpohára UEFA (1977, 2001, 2005, 2019)1-krát víťaz MS klubov FIFA (2019)19-krát anglický majster (1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020)8-krát víťaz FA Cupu (1965, 1974, 1986, 1989, 2001, 2006, 2022)9-krát víťaz anglického Ligového pohára (1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022)web: https://www.liverpoolfc.com/názov: Real Madrid Club de Fútbolprezývky: Los Blancos, Los Merenguesdátum vzniku: 6. marca 1902farby: biela, modráštadión: Santiago Bernabeu (kapacita 81.044 divákov)prezident: Florentino Pereztréner: Carlo Ancelotti (Tal.)najväčšie úspechy:13-krát víťaz EPM/LM (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 20182-krát víťaz Pohára UEFA (1985, 1986)4-krát víťaz Superpohára UEFA (2002, 2014, 2016, 2017)4-krát víťaz MS klubov FIFA (2014, 2016, 2017, 2018)35-krát španielsky majster (1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022)19-krát víťaz Copa del Rey (1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014)