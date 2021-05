LIGA MAJSTROV: Anglické finále v Porte - premiéra City

Finále Ligy majstrov UEFA 2020/2021 /SOBOTA 29. mája, 21:00 SELČ/:



Manchester City - FC Chelsea Londýn



Rozhodca: Antonio Mateu Lahoz (Šo.)



Pravdepodobné zostavy:



Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Ruben Dias, Zinčenko - Gündogan, Fernandinho, De Bruyne - Bernardo Silva, Mahrez, Foden



Chelsea: Mendy - Christensen, Thiago Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho, Kanté, Chilwell - Pulišič, Werner, Mount

Vizitky finalistov Manchesteru City a FC Chelsea

Manchester City



Názov: Manchester City Football Club



Prezývky: City, The Citizens, The Sky Blues



Dátum vzniku: 16, apríl 1894



Farby: nebeská modrá, biela



Štadión: Etihad Stadium (kapacita 55.017 divákov)



Majiteľ: šejk Mansúr bin Zajed Al Nahjan (SAE)



Šéf klubu: Chaldoon Al Mubarak (SAE)



Tréner: Pep Guardiola (Šp.)



Najväčšie úspechy:



1-krát víťaz PVP (1970)



7-krát anglický majster (1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021)



6-krát víťaz FA Cupu (1904, 1934, 1956, 1969, 2011, 2019)



8-krát víťaz anglického Ligového pohára (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021)



web: www.mancity.com



FC Chelsea Londýn



Názov: Chelsea Football Club



Prezývky: The Blues, The Pensioners



Dátum vzniku: 10. marec 1905



Farby: modrá, biela



Štadión: Stamford Bridge (kapacita 41.837 divákov)



Majiteľ: Roman Abramovič (Rus.)



Šéf klubu: Bruce Buck (USA)



Tréner: Thomas Tuchel (Nem.)



Najväčšie úspechy:



1-krát víťaz LM (2012)



2-krát víťaz EL (2013, 2019)



2-krát víťaz PVP (1971, 1998)



1-krát víťaz európskeho Superpohára (1998)



6-krát anglický majster (1955, 2005, 2006, 2010, 2015, 2017)



8-krát víťaz FA Cupu (1970, 1997, 2000, 2007, 2009, 2010, 2012, 2018)



5-krát víťaz anglického Ligového pohára (1965, 1998, 2005, 2007, 2015)



Web: www.chelseafc.com

Cesta Manchestru City a FC Chelsea do finále

Manchester City



Základná C-skupina (1. miesto):



FC Porto 3:1 (d) a 0:0 (v)



Olympique Marseille 3:0 (d) a 3:0 (v)



Olympiakos Pireus 3:0 (d) a 1:0 (v)



Osemfinále:



Borussia Mönchengladbach 2:0 (v) a 2:0 (d)



Štvrťfinále:



Borussia Dortmund 2:1 (d) a 2:1 (v)



Semifinále:



Paríž St. Germain 2:1 (v) a 2:0 (d)



FC Chelsea



Základná E-skupina (1. miesto):



FC Sevilla 0:0 (d) a 4:0 (v)



FK Krasnodar 1:1 (d) a 4:0 (v)



Stade Rennes 3:0 (d) a 2:1 (v)



Osemfinále:



Atletico Madrid 1:0 (v) a 2:0 (d)



Štvrťfinále:



FC Porto 2:0 (v) a 0:1 (d)



Semifinále:



Real Madrid 1:1 (v) a 2:0 (d)

Štatistický prehľad pred finále Manchester City - FC Chelsea

1956 Paríž Real Madrid - Stade Reims 4:0



1957 Madrid Real Madrid - AC Fiorentina 2:0



1958 Brusel Real Madrid - AC Miláno 3:2 pp



1959 Stuttgart Real Madrid - Stade Reims 2:0



1960 Glasgow Real Madrid - Eintracht Frankfurt 7:3



1961 Bern Benfica Lisabon - FC Barcelona 3:2



1962 Amsterdam Benfica Lisabon - Real Madrid 5:3



1963 Londýn AC Miláno - Benfica Lisabon 2:1



1964 Viedeň Inter Miláno - Real Madrid 3:1



1965 Miláno Inter Miláno - Benfica Lisabon 1:0



1966 Brusel Real Madrid - Partizan Belehrad 2:1



1967 Lisabon Celtic Glasgow - Inter Miláno 2:1



1968 Londýn Manchester United - Benfica Lisabon 4:1 pp



1969 Madrid AC Miláno - Ajax Amsterdam 4:1



1970 Miláno Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow 2:1 pp



1971 Londýn Ajax Amsterdam - Panathinaikos Atény 2:0



1972 Rotterdam Ajax Amsterdam - Inter Miláno 2:0



1973 Belehrad Ajax Amsterdam - Juventus Turín 1:0



1974 Brusel Bayern Mníchov - Atletico Madrid 4:0 (v opakovanom zápase, prvý zápas 1:1)



1975 Paríž Bayern Mníchov - Leeds United 2:0



1976 Glasgow Bayern Mníchov - St. Étienne 1:0



1977 Rím FC Liverpool - Borussia Mönchengladbach 3:1



1978 Londýn FC Liverpool - FC Bruggy 1:0



1979 Mníchov Nottingham Forest - Malmö FF 1:0



1980 Madrid Nottingham Forest - Hamburger SV 1:0



1981 Paríž FC Liverpool - Real Madrid 1:0



1982 Rotterdam Aston Villa - Bayern Mníchov 1:0



1983 Atény Hamburger SV - Juventus Turín 1:0



1984 Rím FC Liverpool - AS Rím 1:1 (FC Liverpool vyhral 4:2 na strely zo značky pokutového kopu)



1985 Brusel Juventus Turín - FC Liverpool 1:0



1986 Sevilla Steaua Bukurešť - FC Barcelona 0:0 (Steaua vyhrala 2:0 na strely zo značky pokutového kopu)



1987 Viedeň FC Porto - Bayern Mníchov 2:1



1988 Stuttgart PSV Eindhoven - Benfica Lisabon 0:0 (PSV vyhral 6:5 na strely zo značky pokutového kopu)



1989 Barcelona AC Miláno - Steaua Bukurešť 4:0



1990 Viedeň AC Miláno - Benfica Lisabon 1:0



1991 Bari Crvena Zvezda Belehrad - Olympique Marseille 0:0 (CZ Belehrad vyhrala 5:3 na strely zo značky pokutového kopu)



1992 Londýn FC Barcelona - Sampdoria Janov 1:0 pp



1993 Mníchov Olympique Marseille - AC Miláno 1:0



1994 Atény AC Miláno - FC Barcelona 4:0



1995 Viedeň Ajax Amsterdam - AC Miláno 1:0



1996 Rím Juventus Turín - Ajax Amstedam 1:1 (Juventus vyhral 4:2 na strely zo značky pokutového kopu)



1997 Mníchov Borussia Dortmund - Juventus Turín 3:1



1998 Amsterdam Real Madrid - Juventus Turín 1:0



1999 Barcelona Manchester United - Bayern Mníchov 2:1



2000 Paríž Real Madrid - FC Valencia 3:0



2001 Miláno Bayern Mníchov - FC Valencia 1:1 (Bayern Mníchov vyhral 5:4 na strely zo značky pokutového kopu)



2002 Glasgow Real Madrid - Bayern Leverkusen 2:1



2003 Manchester AC Miláno - Juventus Turín 0:0 (Manchester United vyhral 3:2 na strely zo značky pokutového kopu)



2004 Gelsenkirchen FC Porto - AS Monaco 3:0



2005 Istanbul AC Miláno - FC Liverpool 3:3 (FC Liverpool vyhral 3:2 na strely zo značky pokutového kopu)



2006 Paríž FC Barcelona - Arsenal Londýn 2:1



2007 Atény AC Miláno - FC Liverpool 2:1



2008 Moskva Manchester United - FC Chelsea Londýn 1:1 (Manchester vyhral 6:5 na strely zo značky pokutového kopu)



2009 Rím FC Barcelona - Manchester United 2:0



2010 Madrid Inter Miláno - Bayern Mníchov 2:0



2011 Londýn FC Barcelona - Manchester United 3:1



2012 Mníchov Chelsea Londýn - Bayern Mníchov 1:1 (Chelsea vyhrala 4:3 na strely zo značky pokutového kopu)



2013 Londýn Bayern Mníchov - Borussia Dortmund 2:1



2014 Lisabon Real Madrid - Atletico Madrid 4:1 (1:1, 0:1) po predĺžení



2015 Berlín FC Barcelona - Juventus Turín 3:1



2016 Miláno Real Madrid - Atletico Madrid 1:1 (Real vyhral 5:3 na strely zo značky pokutového kopu)



2017 Cardiff Real Madrid - Juventus Turín 4:1



2018 Kyjev Real Madrid - FC Liverpool 3:1



2019 Madrid FC Liverpool - Tottenham Hotspur 2:0



2020 Lisabon Bayern Mníchov - Paríž St. Germain 1:0



* Od roku 1992 súťaž nesie názov Liga majstrov



Od prvého ročníka 1955/56 sa víťazmi EPM/LM stalo 22 klubov:



13 triumfov - Real Madrid



7 - AC Miláno



6 - FC Liverpool, Bayern Mníchov



5 - FC Barcelona



4 - Ajax Amsterdam



3 - Manchester United, Inter Miláno



2 - Benfica Lisabon, Juventus Turín, Nottingham Forest, FC Porto



1 - Celtic Glasgow, Hamburger SV, Steaua Bukurešť, Olympique Marseille, Feyenoord Rotterdam, Aston Villa, PSV Eindhoven, Crvena Zvezda Belehrad, Borussia Dortmund, FC Chelsea Londýn



Víťazi podľa krajín:



Španielsko 18



Anglicko 13



Taliansko 12



Nemecko 8



Holandsko 6



Portugalsko 4



Francúzsko 1



Rumunsko 1



Škótsko 1



Juhoslávia 1



Najúspešnejší jednotlivec:



6 víťazstiev - Francisco "Paco" Gento (Real Madrid - 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966)

Porto 28. mája (TASR) - Finále futbalovej Ligy majstrov bude po dvoch rokoch opäť čisto anglickou záležitosťou. O slávnu ušatú trofej zabojujú v sobotu večer v Porte Manchester City a FC Chelsea (21:00). Pre City to bude premiéra vo finále najcennejšej klubovej súťaže, Londýnčania sa pri doterajších dvoch účastiach tešili z triumfu v roku 2012.Nemecký kormidelník Chelsea Thomas Tuchel je prvý tréner v histórii, ktorý sa vo finále LM predstaví dvakrát za sebou s dvoma rôznymi tímami. Na Stamford Bridge prišiel v januári tohto roka, vlani jeho Paríž St. Germain nestačil v boji o trofej v Lisabone na Bayern Mníchov (0:1).povedal pre portál uefa.com.Tuchela potešilo, že po zranení už s tímom v týždni opäť trénujú francúzsky stredopoliar N'Golo Kante a senegalský brankár Edouard Mendy.Guardiola zasadol na lavičku City v roku 2016 a až teraz s finančne štedro dotovaným klubom prenikol až do finále Ligy majstrov, ktorú už vyhral v rokoch 2009 a 2011 ako kouč Barcelony a predtým aj ako hráč Kataláncov.vyhlásil Guardiola, ktorý ako šiesty tréner v histórii môže vyhrať EPM/LM s dvoma rôznymi tímami. Manchester City sa stal historicky 42. klubom vo finále najprestížnejšej súťaže, deviatym z Anglicka.Oba tímy sa na európskej scéne proti sebe postavili jediný raz a naposledy pred päťdesiatimi rokmi - Chelsea vyradila svojho súpera v semifinálovom dvojzápase niekdajšieho Pohára víťaza pohárov 1970/1971. Pravidelne proti sebe nastupujú v domácich súťažiach, v doterajších 166 súbojoch má navrch Chelsea s bilanciou 68-40-58. V tejto sezóne na seba narazili trikrát, naposledy The Blues uspeli začiatkom mája v lige na pôde City 2:1 a v apríli svojho rivala vyradili aj v semifinále FA Cupu (1:0). Citizens pri svojej ceste za ziskom anglického titulu vyhrali v januári v lige na ihrisku Chelsea 3:1. V jedinom doterajšom vzájomnom veľkom finále City v roku 2019 získali anglický Ligový pohár po výhre nad Chelsea v jedenástkovom rozstrele, v riadnom čase vtedy gól nepadol.Tretíkrát v histórii LM sa vo finále proti sebe postavia anglické tímy. Pred dvoma rokmi v Madride Liverpool zdolal Tottenham a v roku 2008 v Moskve Manchester United uspel v rozstrele proti Chelsea. Doteraz sa kluby z jednej krajiny stretli v siedmich finále. City majú momentálne v zbierke jedinú trofej na európskej scéne - v roku 1970 vyhrali PVP. Chelsea okrem triumfu v LM 2012 vyhrala dvakrát Európsku ligu (2013, 2019), dvakrát PVP (1971, 1998) a raz Superpohár (1998).City i Chelsea inkasovali v tejto sezóne LM pri svojej ceste do finále zhodne iba po štyri góly, čo je najmenej od roku 2006, keď vo finále proti sebe nastúpili Barcelona (4) a FC Arsenal (2). Ani jeden z finalistov nedostal v žiadnom dueli prebiehajúcej edície viac ako jeden gól. City vyhrali základnú C-skupinu a v play off postupne vyradili Borussiu Mönchengladbach, Borussiu Dormund a Paríž St. Germain, Chelsea vyhrala svoju E-skupinu a vo vyraďovačke si poradila s Atleticom Madrid, FC Porto i Realom Madrid.Druhýkrát za sebou prišiel o finálový zápas LM Istanbul. Vlani pre pandémiu koronavírusu preložili vyraďovačku súťaže od štvrťfinále do Lisabonu, v tomto roku pre zhoršujúcu sa pandemickú situáciu v Turecku UEFA napokon pridelila finálový duel na Estadio do Dragao v Porte. V hľadisku bude môcť byť 16.500 divákov, keďže portugalské úrady povolili zaplniť kapacitu na 33 percent. Oba kluby dostali pre svojich fanúšikov po 6000 vstupeniek. Cestu do Portugalska priaznivcom City preplatí majiteľ klubu šejk Mansúr. Duel bude rozhodovať 44-ročný španielsky arbiter Antonio Mateu Lahoz a víťaz si zabezpečí účasť na decembrových MS klubov v Japonsku.