Pukki si doliečil členok, je pripravený nastúpiť proti Dánsku

Kodaň 11. júna (TASR) - Fínsky futbalový reprezentant Teemu Pukki si doliečil zranenie členka a bude plne k dispozícii národnému tímu na úvodný zápas na EURO 2020 s Dánskom. Útočník Norwich City je pripravený odohrať v sobotu v Kodani (18.00) proti domácemu tímu celých 90 minút.



Pukki si na začiatku mája poškodil väzy v pravom členku a vynechal záver sezóny v Anglicku. V príprave na ME nebol fit, v stretnutí s Estónskom (0:1) odohral iba 30 minút. V tomto týždni však normálne trénoval a je pripravený nastúpiť na úvodný duel v B-skupine ME, ktorý bude pre Fínov premiérový na veľkom medzinárodnom podujatí. "Členok ma už nijako neobmedzuje," povedala pre agentúru AP najväčšia hviezda vo fínskom kádri. Pukki nastrieľal v desiatich zápasoch kvalifikácie ME desať gólov.