Gregušova Minnesota nepostúpila do finále play off MLS

Washington 8. decembra (TASR) – Slovenský futbalový reprezentant Ján Greguš nezabojuje o prestížny MLS Cup. Jeho Minnesota United prehrala v noci na utorok vo finále Západnej konferencie play off zámorskej MLS so Seattlom Sounders tesne 2:3.Greguš odohral za hostí celé stretnutie. Jeho Minnesota viedla v 67. minúte 2:0 po góloch Emanuela Reynosa a Bakayeho Dibassyho, no domáci dokázali v záverečnej štvrťhodine otočiť a tešil sa z postupu do finále play off. Seattle sa v ňom stretne s Columbusom Crew, ktorý vo Východnej konferencii vyradil New England Revolution 1:0.