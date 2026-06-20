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Program MS v noci zo soboty 20. na nedeľu 21. júna
TASR prináša Program majstrovstiev sveta vo futbale v noci zo soboty 20. na nedeľu 21. júna.
Autor TASR
New York 20. júna (TASR) -
Program majstrovstiev sveta vo futbale v noci zo soboty 20. na nedeľu 21. júna:
19.00 h - F-skupina: Holandsko – Švédsko (Houston/USA)
22.00 h - E-skupina: Nemecko – Pobrežie Slonoviny (Toronto/Kan.)
2.00 h - E-skupina: Ekvádor – Curacao (Kansas City/USA)
6.00 h - F-skupina: Tunisko – Japonsko (Monterrey/Mex.)
19.00 h - F-skupina: Holandsko – Švédsko (Houston/USA)
22.00 h - E-skupina: Nemecko – Pobrežie Slonoviny (Toronto/Kan.)
2.00 h - E-skupina: Ekvádor – Curacao (Kansas City/USA)
6.00 h - F-skupina: Tunisko – Japonsko (Monterrey/Mex.)