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Program MS v noci zo soboty 20. na nedeľu 21. júna

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Na archívnej snímke futbalisti základnej jedenástky Holandska. Foto: TASR/AP

TASR prináša Program majstrovstiev sveta vo futbale v noci zo soboty 20. na nedeľu 21. júna.

Autor TASR
New York 20. júna (TASR) -

Program majstrovstiev sveta vo futbale v noci zo soboty 20. na nedeľu 21. júna:



19.00 h - F-skupina: Holandsko – Švédsko (Houston/USA)



22.00 h - E-skupina: Nemecko – Pobrežie Slonoviny (Toronto/Kan.)



2.00 h - E-skupina: Ekvádor – Curacao (Kansas City/USA)



6.00 h - F-skupina: Tunisko – Japonsko (Monterrey/Mex.)
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