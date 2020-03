SLOVENSKÝ POHÁR: DAC Dunajská Streda si poradil s Popradom

FC DAC 1904 Dunajská Streda – FK Poprad 2:0 (1:0)



Góly: 33. Ramirez, 57. Balič.

Rozhodovali: Marhefka – Tomčík, Vitko,

ŽK: Davis - Horváth

5968 divákov



DAC: Száraz - Blackman, Šimič (11. Kružliak), Beskorovajnyj, Davis - Balič, Vida (76. Bednár), Schäfer - Fábry, Ramirez, Divkovič



Poprad: Malec - Jančak, Zekucia, Horváth, Kukoľ – Kanu (61. Luterán), Gallovič, Matallana - Slebodník, Andrič (46. Olejník), Acosta

FC Nitra – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 (1:1) - 4:5 v jedenástkovom rozstrele



Góly: 18. Faško (z 11 m) - 21. Ďubek (z 11 m).

Rozhodovali: Kráľovič – Hrčka, Jekkel,

ŽK: Podhorin - Pindroch, Duga, Brašeň

816 divákov



Nitra: Šípoš - Magda, Podhorin, Silva, Niemchaninov - Javorčič (80. Štefanec), Jesus - Gatarič, Faško, Chobot - Ristovski



ViOn: Pindroch - Tóth (66. Švec), Asanovič, Pintér, Brašeň - Duga - Hrnčár, Ďubek, Sloboda, Kovaľ (76. De Souza) - Cmiljanič (59. Mészáros)

AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava 2:2 (1:1), 5:6 v jedenástkovom rozstrele



Góly: 24. Ligeon, 61. Kadák - 27. a 67. Ratao.

Rozhodovali: Očenáš – Bobko, Galo

ŽK: Križan, Kapuadi, Van Kessel, Šulek - Villar

380 divákov



Trenčín: Bergsen (89. Šemrinec) – Šulek, Križan, Kapuadi, Ligeon – Roguljič (57. Kadák), El Mahdioui, Koolwijk – Osman, Čatakovič (74. Depetris), Van Kessel



Slovan: Šulla - Pauschek, Abena, Bajrič, De Marco - De Kamps, Holman (87. Henty), Villar (73. Lichý) - Daniel, Ratao, Moha (46. Ožbolt)

Dunajská Streda 4. marca (TASR) - Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda skompletizovali kvarteto semifinalistov Slovenského pohára. V záverečnom stretnutí stredajšieho štvrťfinále Slovnaft Cupu 2019/2020 zdolali na vlastnom štadióne druholigový FK Poprad 2:0.Prvá zmena v domácom mužstve musela prísť ešte pred úvodným hvizdom, pôvodný kapitán Zsolt Kalmár sa pri rozcvičke zranil a nemohol nastúpiť. O prvý rozruch v šestnástke hostí sa postaral Balič, jeho strelu obrana zblokovala, následne strelu Divkoviča zlikvidoval Malec. V úvode sa zranil aj Šimič, vystriedal ho Kružliak. Najväčšia šanca domácich prišla v 27. minúte, keď strelu vyslal Fábry a tesne minul Malecovu bránku. Ďalšia pekná akcia prišla v 29. minúte, Divkovič poslal prihrávku na Ramireza, ktorý postupoval na bránku z pravej strany, jeho strela preletela tesne nad. V 30. minúte bol ku gólu blízko DAC, tečovaná strela Vidu skončila na ľavej žrdi. V 33. minúte DAC išiel do vedenia, na center Divkoviča si nabehol Ramirez a hlavou umiestnil loptu do siete – 1:0. Po chybe Baliča v 38. minúte sa dostal do šance Slebodník, ale jeho strelu Száraz zneškodnil. Do vyloženej šance sa dostal v 42. minúte Divkovič, strelu z ľavej strany však Malec pokryl.Hostia začali druhý polčas obrovskou šancou, tečovanú strelu Acostu musel vyraziť Száraz. V 51. minúte mohol zvýšiť stav Ramirez, po centri hlavičkoval do Malecových rúk. O minútu neskôr Vidovu strelu musel vyraziť popradský brankár. V 57. minúte domáci zvýšili vedenie, na dlhý center si nabehol Balič, ktorý nedal Malecovi šancu – 2:0. V 63. minúte bol blízko ku gólu Horváth, ktorý nebezpečne hlavičkoval na bránku, ale obranca domácich loptu odvrátil. Z následného útoku Ramirez postupoval na bránku, ale strelu chytil Malec. V 71. minúte prišla ďalšia veľká šanca Dunajskej Stredy, Baličovu prihrávku poslal na bránku Kružliak, ale Malec bravúrne zasiahol. O ďalšiu šancu sa postaral Schäfer, ktorý na pravej strane z ostrého uhla trafil pravú žrď. V 82. minúte sa zaskvel brankár Száraz, ktorý vyrazil Gallovičovu strelu.Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble sa prebojovali do semifinále Slovenského pohára. V stretnutí stredajšieho štvrťfinále Slovnaft Cupu 2019/2020 zvíťazili na trávniku FC Nitra 5:4 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas v riadnom hracom čase skončil remízou 1:1.Nitrania vstúpili do zápasu aktívnejšie. Ich snaha bola odmenená v 18. minúte, keď si na kolmicu za obranu ViOn nabehol Ristovski. V stopercentnej šanci mu znemožnil zakončenie faulom Asanovič a hlavný rozhodca Kráľovič nariadil jedenástku. Ponúknutú šancu chladnokrvne využil Faško. Radosť domácich však netrvala dlho. Už o tri minúty neskôr hostia zaútočili po ľavej strane a po nenápadnom súboji v šestnástke Nitry zapískal hlavný arbiter pokutový kop aj na opačnej strane. Loptu si na biely bod postavil Ďubek a bez väčších problémov vyrovnal na 1:1. V ďalšom priebehu prvého polčasu sa hra odvíjala prevažne medzi šestnástkami. Zlaté Moravce sa síce dostali do dvoch náznakov gólovej šance, no skóre sa už do prestávky nezmenilo.V druhom polčase sa naďalej hralo medzi šestnástkami. Šancí bolo ako šafránu. Tá najväčšia prišla až v závere riadneho hracieho času, keď po priamom kope hostí opečiatkoval hlavou brvno nitrianskej bránky Brašeň. V jedenástkovom rozstrele mali viac šťastia i umenia futbalisti Zlatých Moraviec, ktorí po nepremenenom pokuse domáceho Faška vyhrali 5:4 a postúpili do semifinále.Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa prebojovali do semifinále Slovenského pohára. V stretnutí stredajšieho štvrťfinále Slovnaft Cupu 2019/2020 uspeli v Žiline nad AS Trenčín 6:5 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa duel v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 2:2.Zverenci Jána Kozáka ml. si udržali šancu na zisk domáceho double, na čele Fortuna ligy sú s desaťbodovým náskokom. Trenčínu nestačil ani ťah trénera Norberta Hrnčára, ktorý v závere riadneho hracieho času s vidinou rozstrelu poslal do bránky Igora Šemrinca namiesto Menna Bergsena.Prvú výraznejšiu šancu mali Trenčania, Roguljičovu prihrávku z krídla si prebral Čatakovič, strelu však napálil vedľa ľavej žrde bránky hostí. V 14. minúte si na Mohov center zľava nabehol Holman, jeho pokus hlavou nebol presný. Prvý gól strelili v 24. minúte Trenčania. Po centri udržal loptu v hre Čatakovič, prihral ju hlavou pred bránku, kde Ligeon zblízka dopravil loptu do siete pred bezmocným Šullom. O malú chvíľu bolo vyrovnané. Osamoteného Rataa našla prihrávka na kraji pokutového územia, vyslal technickú strelu k žrdi a Bergsen bol bezmocný - 1:1. V 29. minúte sa pokúsil vybehnutého Šullu prelobovať Van Kessel, brankár hostí však bol pozorný. V 34. minúte sa snažil predrať do pokutového územia Daniel. Keď sa mu to nepodarilo, vypálil z hranice šestnástky, Bergsen sa včas hodil k zemi a zneškodnil jeho pokus. Po závare v pokutovom území sa v 41. minúte pokúsil o technickú strelu do horného rohu Bukari, minul však bránku Slovana. Po rýchlom protiútoku hostí a spolupráci Holman - Daniel - Moha prvý menovaný nenamieril presne a prestrelil.Prvú vážnejšiu akciu po zmene strán mal Slovan, po faule zahral priamy kop Villar, napálil ho do brvna Bergsenovej bránky. V 56. minúte sa po protiútoku rútil na bránku Van Kessel, trafil však tesne vedľa vzdialenejšej žrde. Skóre sa zmenilo v 61. minúte, po Bukariho dlhom centri skóroval hlavou Kadák a prekvapil Šullu v bránke hostí. O tri minúty neskôr sa ocitol pred bránkou domácich Daniel, z uhla však trafil Bergsena. Po prihrávke z ľavého krídla si zbehol do pokutového územia Ratao a v 67. minúte výstavným pokusom vyrovnal na 2:2. V 78. minúte sa Bukariho tečovaný pokus takmer dostal do siete, Šulla ho však vytiahol nad bránku. O malú chvíľu sa Daniel predral po pravom krídle a jeho strieľaný center takmer skončil v bránke. Gól už nepadol, nasledoval jedenástkový rozstrel. V piatej sérii mal postup na dosah Trenčín, ale po neúspechu Hentyho neskóroval ani Koolwijk. Rozhodla siedma séria, v ktorej nepremenil Ligeon.