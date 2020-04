Gastroenterológ: Alkohol zvyšuje riziko rakoviny

Bratislava 13. apríla (TASR) - Alkohol je karcinogén a zvyšuje riziko mnohých zhubných nádorov. Do akej miery alkohol zvyšuje riziko rakoviny u konkrétneho človeka, určuje napríklad množstvo konzumovanej dávky a pravidelnosť jeho požívania. Pre TASR to uviedol gastroenterológ Peter Minárik.



Podľa jeho slov existujú presvedčivé dôkazy o tom, že alkohol zvyšuje riziko rakoviny ústnej dutiny, hltana, hrtana, pažeráka, hrubého čreva, konkrétne u muža ohrozuje konečník, u žien zasa prsník, a to u žien pred menopauzou aj po menopauze.



Rovnako poznamenal, že existujú pravdepodobné dôkazy o tom, že alkohol zvyšuje riziko rakoviny pečene a hrubého čreva – konečníka u žien. Alkohol pravdepodobne nezvyšuje riziko rakoviny obličiek. Riziko rakoviny pľúc je spojené predovšetkým s fajčením. Minárik preto odkázal na stanovisko expertov, ktoré hovorí o tom, že toto riziko dramaticky stúpa u fajčiarov, ktorí navyše pijú alkohol.



Odborník poukázal aj na to, že podľa výskumov vzťah medzi pitím alkoholu a zvýšenou úmrtnosťou na zhubné nádory sa znižuje, alebo až takmer úplne stratí u tých ľudí, ktorí pravidelne cvičia a ich telesná aktivita dosahuje medzinárodné odporúčania.



Gastroenterológ tiež uviedol, že podľa štúdií ľudia, ktorí pijú alkohol najviac, majú zvýšené riziko celkovej úmrtnosti bez ohľadu na to, či majú dostatočnú telesnú aktivitu. Prízvukoval tiež, že 30 minút pohybu denne je absolútne minimum, ktoré môže každý človek urobiť pre svoje zdravie.



Ľuďom, ktorí nepijú alkohol, odporúča, aby ani nezačali piť, a to ani vtedy, keď majú dostatok fyzickej aktivity. Ak už niekto pije alkohol, mal by podľa gastroenterológa dodržiavať bezpečný denný limit. Ten predstavuje maximálne dva alkoholické nápoje pre muža a jeden pre ženu.