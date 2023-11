GENAS: Podporovať lepšie využívanie liekov je vo verejnom záujme

Bratislava 17. novembra (TASR) - Podporovať čo najrýchlejší vstup a lepšie využívanie biosimilárnych liekov na slovenskom trhu je vo verejnom záujme. Zlepšujú prístup pacientov ku kvalitnej biologickej liečbe. Uviedla to Asociácia pre generické a biosimilárne lieky GENAS pri príležitosti Týždňa povedomia o biosimilárnych liekoch.



"Zvyšovanie konkurenčného tlaku v podobe spravodlivej súťaže vedie okrem prínosu pre pacientov, pre ktorých je dostupnosť biologickej liečby obmedzená, pretože prostriedky zdravotného systému sú limitované a náklady na tieto lieky stále rastú, aj ku generovaniu zdrojov na reinvestície do zdravotného systému," priblížila.



Poukázala na to, že Slovensko patrí ku krajinám so stúpajúcim podielom spotreby biosimilárnych liekov, no v medzinárodnom porovnaní je podpriemerný. "Najviac skúseností s biosimilárnymi liekmi majú na Slovensku pacienti s onkohematologickými ochoreniami, s diabetom, zápalovými ochoreniami tráviaceho traktu a reumatickou artritídou," skonštatovala prezidentka asociácie Terézia Szádocka.



Asociácia zároveň informovala, že v najbližších desiatich až 15 rokoch vyprší platnosť patentov u ďalších 30 molekúl referenčných biologických liekov, ktoré otvoria dvere vývoju ich biosimilárnych alternatív. "Rastúcou príležitosťou pre pacientov a zdravotné systémy v Európe bude vstup viac ako 100 nových biosimilárnych liekov do roku 2030," skonštatovala. Tvorcovia zdravotnej politiky na Slovensku by podľa nej mali podporou súťaže a lepšieho využívania biosimilárnych liekov zabezpečiť spravodlivý prístup k novým liečebným postupom pre všetkých pacientov v SR. Volá tiež po intenzívnejšom používaní biosimilárnych liekov v lekárskej praxi v prospech pacientov.