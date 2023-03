Genetický materiál z Wu-chanu preukázal prepojenie covidu so zvieraťom

Peking 17. marca (TASR) - Genetický materiál zozbieraný na trhu v čínskom meste Wu-chan, kde v roku 2019 zaznamenali prvé prípady nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, odhalil prepojenie covidu s DNA psíka medvedíkovitého. Toto zistenie podľa medzinárodných expertov naznačuje, že koronavírus by mohol pochádzať zo zvierat a nie z laboratória. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Predmetné vzorky zozbierali na tržnici Chua-nan vo Wu-chane ešte začiatkom roku 2020. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že tieto genetické sekvencie nedávno nahrali do najväčšej verejnej vírusovej databázy na svete vedci z Čínskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb.



Následne boli dáta zmazané, no podarilo sa ich zachytiť francúzskemu biológovi, ktorý ich poslal skupine vedcov zaoberajúcej sa výskumom pôvodu koronavírusu.



Údaje odhalili, že niektoré vzorky pozitívne na covid odobraté na trhu vo Wu-chane obsahovali aj gény psíka medvedíkovitého. Toto zistenie naznačuje, že koronavírusom sa mohli nakaziť zvieratá. Analýzu ako prvý zverejnil americký časopis The Atlantic.



"Tieto dáta neposkytujú definitívnu odpoveď na to, ako sa pandémia začala, ale každý údaj je dôležitý na to, aby sme sa priblížili k tejto odpovedi," povedal Tedros.



Zároveň kritizoval Čínu za to, že o takéto informácie sa so svetom nepodelila skôr. "Tieto údaje mohli a mali byť poskytnuté pred tromi rokmi," dodal.



Psíky medvedíkovité sú v Číne vo veľkom chované pre ich kožušinu a mäso, ktoré sa predáva na zvieracích trhoch.



Vedci sa zhodujú, že tieto nové poznatky sú pre odhalenie pôvodu koronavírusu veľmi dôležité aj napriek tomu, že ešte nie sú definitívne.