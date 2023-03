Ghannamová: SR by sa malo pripraviť na rýchle starnutie obyvateľstva

Bratislava 30. marca (TASR) – Slovensko by sa malo pripraviť na rýchle starnutie obyvateľstva. Upozornila na to predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR Anna Ghannamová. Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) poukázala na to, že krajina sa za 50 rokov zmení na jednu z najstarších Európskej únie, no jej systém na to nie je pripravený.



Ghannamová poukázala, že v súvislosti so starnutím populácie môže pribúdať pacientov s imobilitou. "Starostlivosť o ležiaceho alebo imobilného pacienta nie je jednoduchá. Takýto pacient si vyžaduje 24-hodinovú komplexnú opatrovateľskú starostlivosť, ktorej cieľom je predchádzať rozvoju ďalších komplikácií s využitím kvalitných zdravotníckych pomôcok," vysvetlila výkonná riaditeľka SK+MED Katarína Danková.



Systém financovania dlhodobej sociálnej starostlivosti je podľa nej nejednotný, neprehľadný a administratívne náročný. Upozornila, že ceny za zdravotnícke pomôcky v rámci zdravotného poistenia sa dlho nemenili. "Dodávatelia čelia vplyvom inflácie, nárastu cien surovín aj zvyšovaniu výdavkov na energiu. V aktuálnom nastavení preto hrozí, že si pacienti budú musieť za kvalitné zdravotnícke pomôcky priplácať," skonštatovala.



Ghannamová doplnila, že aktuálne úhrady zdravotných poisťovní za ošetrovateľskú starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb na pokrytie nákladov nepostačujú. "Znižuje sa tak dostupnosť služieb pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Nízke úhrady tiež znižujú možnosť adekvátne ohodnotiť kvalifikovaný personál, následkom toho nám kvalitní ľudia odchádzajú do zahraničia," dodala.