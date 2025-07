GLOSUJEME: Influencerom by chcel byť každý... Alebo aj nie?

Prechádzam sa po nákupnom centre a zrazu vidím, ako ku mne beží dav detí, ktoré jačia od radosti. Skromne som sa spýtal samého seba, či je možné, že mládež pozná moju novinársku prácu... Uhádli ste, niekto stál za mnou.



Od týchto asi 10-ročných mladých ratolestí zisťujem, že za mnou kráča takzvaný influencer. Veru, nezávidel som mu. Človek má čo robiť s vlastnými deťmi, nie to ešte s takýmto poblázneným rojom.



Následne ma zastavila seniorka s otázkou, či náhodou neviem, čo za celebrita je pod útokom detí. V očiach som jej videl, že túži po odpovedi "Jožko Vajda."



Keď som jej oznámil, že sa tam nachádza influencer, jej vrelý úsmev sa zmenil na kamennú tvár. "Choďte už niekam s tými vašimi liberálnymi pohlaviami!" zaskočila ma. Snažil som sa jej vysvetliť, že influencer nie je nové pohlavie. Po chvíli si uvedomujem, že tento argumentačný boj so seniorkou by nevyhral ani Chuck Norris. Proste je presvedčená o svojej pravde. Ako sa hovorí, žena má vždy pravdu. Zrazu sa na mňa usmiala a popriala mi pekný deň. Tak fajn.



Influencer vysmiaty od ucha k uchu rozdáva podpisy a nabáda deti, aby si kúpili jeho nové predražené tričko. V očiach mu ako v kalkulačke preskakujú sumy v eurách. Chcel by som vidieť pohľad rodičov, keď im dieťa oznámi, že chce ďalšie tričko s divným obrázkom za 20 či viac eur...



Na druhej strane, myslíte si, že to je jednoduché byť influencerom? Ak ste si odpovedali "áno," máte pravdu iba čiastočne. Zdá sa, že stačí zo seba urobiť hlupáka v reality show, prípadne sa odfotiť v plavkách a ľudia vás zrazu začnú sledovať a obdivovať.



Ale nie je to tak, byť influencerom nie je len o tom, že si natriete na hlavu známu čokoládovú nátierku a dáte to na sociálnu sieť... Musíte sociálne siete kŕmiť non-stop. Musíte poznať ich algoritmy, musíte vedieť, čo vaši fanúšikovia chcú, musíte sledovať konkurenciu, ktorá si možno v tejto chvíli už natiera na hlavu horčicu a ťažko vás poráža v číslach...



Na druhej strane, nemali by sme radšej obdivovať učiteľov, lekárov, sestričky, záchranárov, hasičov či dokonca aj policajtov? Ich práca je ťažká, často robia skutočne obdivuhodné veci – ale na tričko si ich nikto nedá.



Alebo takí novinári...



Dokelu, nezdá sa vám, že práve závidím slávu infuencerovi? Asi som sa zbláznil, idem si dať radšej sprchu.