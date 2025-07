GUBÍK: V otázke Gabčíkova treba držať palce obom stranám

Bratislava 16. júla (Teraz.sk) – Aktuálne zlepšenie slovensko-maďarských vzťahov prinieslo historickú šancu na vyriešenie dlhoročného sporu ohľadom sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros a treba držať palce obom stranám, aby našli dohodu. V TASR TV to povedal predseda Magyar Szövetség - Maďarskej aliancie László Gubík.Dodal, že z menšinového uhla pohľadu na Slovensku stále existujú nevyriešené problémy, napríklad v oblasti podpory kultúry národnostných menšín. Ale medzinárodné vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom sú lepšie, ako boli v posledných desaťročiach.povedal.Gubík dodal, že ak by bol cynik, mohol by rozporuplné reakcie časti opozície na informáciu o možnosti dohody vnímať aj s uspokojením.poznamenal na margo podľa neho paradoxných vyhlásení časti opozície.Predseda Maďarskej aliancie pred rokmi priznal, že využil možnosť získania maďarského občianstva, v dôsledku čoho stratil to slovenské.konštatoval Gubík s tým, že maďarské občianstvo potreboval aj ako študent práva na univerzite v Budapešti. Priznaním, že ho získal, chcel vytvoriť precedens na základe ktorého by bolo možné tlačiť na zmenu slovenskej legislatívy ohľadom občianstva.konštatoval Gubík.Dnešná legislatíva však umožňuje za určitých podmienok požiadať o navrátenie slovenského občianstva. Keďže chcel ako predseda Maďarskej aliancie kandidovať v slovenských voľbách, využil túto možnosť a slovenské občianstvo získal späť.konštatuje Gubík.Ústup maďarskej národnostnej politiky z Národnej rady SR, aj europarlamentu, bol podľa neho spôsobený vnútornými bojmi medzi politikmi zastupujúcimi menšinovú komunitu. Preto chce politiku Maďarskej aliancie stavať na neideologických témach, ktoré komunitu nerozdeľujú, ale spájajú.vyhlásil s tým, že dôležitým parametrom novej politiky maďarskej menšiny smerom dovnútra, ale aj navonok, by mala byť slušnosť a korektnosť.povedal s tým, že by takto chceli ísť príkladom celej politickej scéne na Slovensku.Za pozitívum považuje aj skutočnosť, že sa bývalý predseda Maďarskej aliancie Krisztián Forró stal poradcom prezidenta Petra Pellegriniho pre národnostné komunity.poznamenal Gubík.Jedným z dlhodobých cieľom je presadiť, aby mali národnostné politické subjekty zjednodušený vstup do NR SR buď zrušením päťpercentného kvóra pre tieto strany, alebo vytvorením národnostných mandátov, aké sú zavedené napríklad v Maďarsku, Srbsku, Slovinsku či Chorvátsku.Politický program Maďarskej aliancie je podľa Gubíka programom lokálpatriotizmu a je zameraný na riešenie praktických problémov obyvateľov národnostne zmiešaných území. Dôležitou prioritou je národnostné školstvo, ktoré umožňuje udržiavať pri vzdelávaní kultúrnu a jazykovú kontinuitu s menšinovou komunitou. Na tieto témy nedávno hovoril na odbornej konferencii s ministrom školstva Tomášom Druckerom (Hlas-SD).povedal Gubík s tým, že v konečnom dôsledku bude rozhodujúce to, čo sa z plánov a koncepcií podarí realizovať v praxi.