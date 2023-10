Guinnesova kniha rekordov 2024!

Bratislava 23. októbra (OTS) - Jedna z celosvetovo najpredávanejších kníh o rekordoch vychádza práve teraz v českom jazyku. Je farebnejšia než predošlé vydania a sú v nej výkony, pri ktorých sa zatajuje dych.Craig Glenday, šéfredaktor GWR, hovorí: „Vydanie Guinnesovej knihy rekordov 2024 je výsledkom detailnej práce tvorcov, ktorí skontrolovali takmer 30 000 rekordov. Do knihy sa nakoniec dostalo 2 638 záznamov, preto môžem s hrdosťou tvrdiť, že je to naozaj top výber z celého sveta. Hovorím to každý rok, ale je to zatiaľ najlepšie vydanie!“V najnovšej Guinnesovej knihe rekordov 2024 nájdete množstvo záznamov, ktoré sú, alebo sa udiali pod vodou – vrátane tých najpôsobivejších morských tvorov, najdobrodružnejších námorníkov či akrobatických morských panien. Tvorcovia nezabudli ani na iné zaujímavosti, od najchlpatejších ľudí po najtalentovanejšie morčatá, najodpornejších pirátov až po najrýchlejšie horské dráhy alebo najslávnejších športovcov.Tohtoročnú obálku knihy pripravil oceňovaný umelec Rod Hunt.V knihe nájdete napríklad:- Úvodnú kapitolu MODRÁ PLANÉTA – vodné zázraky od riek, jazier a oceánov až po ľadové scenérie a horúce pramene.- HISTÓRIA je úplné nová kapitola v knihe o svetových rekordoch. Egypťania, piráti, katapultovaní rytieri, upíri a duchovia si určite získajú vašu pozornosť.- Umelec Alex Pang vo veľkolepých ilustráciách detailne odhaľuje niektorých ikonických lámačov rekordov.- Ako to vyzerá v hlave chobotnice? Chcete vidieť, ako ožívajú dinosaury z Jurského parku? Stačí sa začítať.- V samostatnej kapitole v závere knihy nájdete významné športové úspechy.