Guinnessove rekordy pozastavili platnosť titulu pre najstaršieho psa

Lisabon 17. januára (TASR) - Guinnessove svetové rekordy dočasne pozastavujú platnosť titulu najstaršieho psa všetkých čias. Vlani ho získal 31-ročný pes z Portugalska a vydavateľstvo začalo pravosť tvrdenia o jeho veku preverovať, pretože ho spochybňujú niektorí veterinári, informuje agentúra AP.



Bobi bol strážny pes na farme v dedine Conqueiros v Portugalsku, kde žil so svojím pánom, Leonelom Costom. Údajne sa narodil 11. mája 1992 a zomrel v októbri minulého roka. Vlani vo februári bol preto vyhlásený za najstaršieho žijúceho psa a najstaršieho psa všetkých čias.



"Počas preskúmania sme sa rozhodli dočasne pozastaviť platnosť oboch rekordov - pre najstaršieho žijúceho psa a pre najstaršieho psa všetkých čias, kým nebudú k dispozícii všetky závery," uviedlo vydavateľstvo svetových rekordov v utorok pre agentúru AP.



Reaguje na listy a niektorých veterinárov, ktorý spochybňujú vek psa. Bobi bol čistokrvný pes plemena Rafeiro do Alentejo, ktoré má priemernú dĺžku života desať až 14 rokov.



Majiteľ už zosnulého Bobiho vo vyhlásení obhajoval titul najstaršieho psa a tvrdil, že Guinessove svetové rekordy tvrdenie o jeho veku overovali celý rok. Dodal, že za udelenie rekordu nedostal žiadne peniaze.



Costa dlhovekosť svojho psa pripísal kŕmeniu stravou podobnou ľudskej, a nie krmivom pre domáce zvieratá, čo je podľa neho v rozpore s odporúčaniami mnohých veterinárov. A preto sa teraz spochybňuje dlhovekosť Bobiho, dodal.



"Všetko by bolo inak, keby sme povedali, že tri desaťročia jedol krmivo pre domáce zvieratá," citovala Costu stanica BBC.



Až do Bobiho smrti bol vôbec najstarším psom austrálsky pes Bluey, ktorý zomrel v roku 1939 vo veku 29 rokov.